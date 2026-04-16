الأمم المتحده تطلق الثلاثاء سلسلة حوارات تفاعلية مع المرشحين لمنصب الأمين العام المقبل

نيويورك في 16 أبريل/ وام/ تنطلق إعتبارا من يوم الثلاثاء القادم وعلى مدار يومين - سلسلة حوارات تفاعلية مع المرشحين لمنصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة .

وتأتي الحوارات كجزء من إصلاحات اعتمدتها المنظمة الدولية خلال السنوات الأخيرة، بهدف جعل عملية اختيار الأمين العام أكثر انفتاحا وشمولا، بعدما كانت هذه العملية تدار بشكل تقليدي خلف أبواب مغلقة.

وفي بيان رسمي أصدرته اليوم، رئيسة الجمعية العامة المتحدة أنالينا بيربوك، وصفت عملية الحوار التفاعلي مع المرشحين، بمثابة خطوة حاسمة لتحديد ملامح القيادة المقبلة للمنظمة في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة. وتعهدت بأن تنظم حوارا تفاعليا غير مسبوق بعد مرور عشر سنوات على آخر عملية اختيار للأمين العام أنطونيو غوتيريش والذي ستنتهي ولايته في قيادة المنظمة مع نهاية العام الحاري .

وشددت بيربوك على أن العالم بحاجة إلى قيادة قوية وفعالة، في وقت تتعرض فيه مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لضغوط متزايدة، مشددة على أن الأمين العام المقبل سيضطلع بدور حاسم ليس فقط في مواجهة التحديات السياسية والمالية، بل أيضاً في دفع إصلاحات جوهرية تضمن جاهزية المنظمة لمواكبة المستقبل.

كما إستعرضت تفاصيل برنامج الحوار التفاعلي، مشيرة الى أن جلساتها سوف تمتد لثلاث ساعات لكل مرشح، حيث سيمنح كل منهم في البداية عشر دقائق لتقديم كلمات افتتاحية، تليها جلسات أسئلة من الدول الأعضاء وممثلي المجتمع المدني، بما يتيح اختبار قدراتهم القيادية ومدى استعدادهم لتحمل المسؤولية.





و ستخصص الجلستان الصباحية والمسائية يوم الثلاثاء القادم، للحوار مع المرشحين ميشيل باشيليت ورافائيل ماريانو غروسي كل على حدة على التوالي، في حين ستخصص جلستا حوار يوم الأربعاء المقبل للمرشحين ريبيكا غرينسبان وماكي سال.

ومن المتوقع أن تتكرر الجلسات خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لرفع التوصيات النهائية إلى مجلس الأمن الدولي، الذي سيقوم بدوره أيضا بترشيح اسم أو أكثر إلى الجمعية العامة لاعتماد القرار النهائي بشأن تعيين الأمين العام الجديد.