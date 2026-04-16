هيئة أبوظبي للدفاع المدني و"الدار العقارية" تنظمان ملتقى المستجيب المجتمعي للسلامة المدرسية

أبوظبي في 16 أبريل/ وام/ نظّمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ملتقى المستجيب المجتمعي للسلامة المدرسية بالتعاون مع «الدار العقارية»، بهدف استقطاب الكوادر التعليمية والإشرافية للانضمام إلى برنامج «المستجيب المجتمعي»، بما يعزّز جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الطارئة داخل البيئة المدرسية وفي حياتهم اليومية.

وناقش الملتقى خمسة محاور رئيسية، تضمنت التعريف بمنظومة المستجيب المجتمعي، وإرشادات العودة الآمنة إلى المدارس، والتوعية بإجراءات السلامة المدرسية، إلى جانب استعراض سيناريوهات توعوية حول إجراءات الإخلاء والتعامل مع مختلف الحوادث، بما يسهم في بناء بيئة مدرسية آمنة.

وقال العميد محسن سعيد المنصوري مدير قطاع الطوارئ و السلامة العامة بهيئة أبوظبي للدفاع المدني ل"وام" إنه تم اطلاق تطبيق المستجيب المجتمعي بهدف إشراك أفراد المجتمع في عمليات الدفاع المدني كمستجيب أول للحوادث و دعم فرق الدفاع المدني قبل وصولها إلى موقع الحوادث بما يتناسب مع قدراتهم و مؤهلاتهم كما أن قطاع التعليم يستفيد من التطبيق كداعم لبيئة التعليم و لبناء جيل واعي بثقافة التطوع و فتح باب التطوع في أعمار محددة للطلبة و الكادر التعليمي للمشاركة في تطبيق المستجيب المجتمعي .

وأكدت هيئة الدفاع المدني إهتمامها بتأهيل الكوادر التعليمية والإشرافية وتمكينهم من الاستجابة السريعة والفعّالة ، وفي هذا الإطار، قُدِّمت برامج تدريبية متخصصة ركّزت على مفاهيم السلامة في المباني التعليمية، وآليات التعامل مع المخاطر داخل المدارس، وتعزيز الوعي بإجراءات الوقاية في مختلف المرافق الحيوية، بهدف إعداد كوادر قادرة على حماية الطلبة والعاملين.

وقالت سلوى المفلحي المدير التنفيذي للاستدامة والتواصل المجتمعي في الدار، إن تعاونهم مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني يمثل إستمرارية لإستراتيجيتهم لبناء ودعم مجتمعات آمنة و مزدهرة لافتة إلى أن 150 فردا من منتسبين الدار للتعليم التابعة لمجموعة الدار من المشاركين في التدريب لضمان جاهزيتهم لدعم الطلبة .

وأكدت الدكتورة أسماء مانع العتيبة رئيس فريق زايد للبحث و الإنقاذ دور هيئة أبوظبي للدفاع المدني وحرصها على توعية الجمهور من كافة فئات مجتمع الإمارات و رفع مستوى جاهزيته لحالات الطوارئ.

وقدّم الملتقى نبذة عن المرحلة الثانية من حملة «مجتمعنا جاهز»، التي ينفذها مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء، ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي وتمكين الأفراد من التعامل مع الطوارئ بمسؤولية. كما عرضت الهيئة فيديو يوضح آلية استجابة المتطوعين للبلاغات قبل وصول الجهات المختصة.

وتسهم منظومة المستجيب المجتمعي في بناء مجتمع واعٍ ومبادر يدعم الجهود الرسمية عند مواجهة التحديات، وتجسّد جهود الهيئة في تعزيز العمل التطوعي كركيزة أساسية لمنظومة السلامة العامة، والارتقاء بجودة الحياة في إمارة أبوظبي.