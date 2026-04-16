"بسمة الإمارات" برأس الخيمة تنظم مبادرة "فخورون بالإمارات"

رأس الخيمة في 16 أبريل / وام/ نظّمت جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية، بالتعاون مع شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" و شركاء آخرين،اليوم، مبادرة "فخورين بالإمارات".

وحضر الفعالية سعادة سالم المفتول عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومهره محمد بن صراي رئيس مجلس الإدارة جمعية البسمة الامارات وعدد من المسؤولين وجمهور غفير.

وقالت مهره محمد بن صراي، إن المبادرة تأتي تجسيداً لقيم الحب والوفاء للوطن، وتعزيزاً للهوية الوطنية .

وحظيت الفعالية بتفاعل واسع من الحضور، حيث أبدع الفنان عمر المغربي في تقديم لوحة رملية جسدت رموز الوطن .