محمد وطالب بن صقر وسلطان بن سالم يتقبلون التعازي بوفاة شمسة بنت سعيد الكتبي

رأس الخيمة في 20 أبريل /وام/ تقبل الشيخ محمد بن صقر القاسمي والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي والشيخ سلطان بن سالم بن محمد القاسمي اليوم التعازي في وفاة المغفور لها الشيخة شمسة بنت سعيد بن سلطان الجراح الكتبي أرملة المغفور له الشيخ سالم بن محمد القاسمي في قاعة البيت متوحد في منطقة الرفاعة برأس الخيمة.

كما تقبل التعازي كل من الشيخ فيصل بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة والشيخ أحمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج القابضة ومعالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه والشيخ محمد بن كايد القاسمي والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات والمعزين من المواطنين وأبناء مجلس التعاون الخليجي والمقيمين.

وأعرب الشيوخ والمعزون عن خالص التعازي والمواساة إلى أسرة وذوي الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتقبل التعازي أيضا الشيخ أحمد بن سالم بن محمد القاسمي والشيخ عمار بن سالم بن محمد القاسمي وعدد من الشيوخ.