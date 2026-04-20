"محمد بن راشد للمعرفة": الإبداع ركيزة استراتيجية لتحقيق المستهدفات الوطنية وترسيخ الاقتصاد المعرفي

دبي في 20 أبريل /وام/ أكد سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أن الإبداع هو الركيزة الاستراتيجية لبناء مجتمعات قوية ومرنة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة ويمثل المحفز الرئيس لتحقيق المستهدفات الوطنية في ترسيخ الاقتصاد المعرفي ودفع مسارات التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح سعادته في تصريح له بمناسبة "اليوم العالمي للإبداع والابتكار" أن دولة الإمارات تنطلق من رؤية استشرافية لقيادتنا الرشيدة تضع المعرفة والابتكار في صميم الأولويات الوطنية وتجعل الاستثمار في الإنسان محوراً أساسياً لمسيرة التنمية ومن خلال هذا النهج الطموح تواصل الدولة ترسيخ منظومة متكاملة تعزز الإبداع في مختلف القطاعات وترسخ مكانتها الريادية في تمكين الأفراد والمؤسَّسات وتزويدهم بالمعارف والأدوات والقدرات اللازمة لتطوير حلول مبتكرة تتجاوز تحديات الحاضر وتسهم في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستقرارا".

وأضاف ابن حويرب أن المؤسسة تلتزم بمواصلة دعم المبدعين ورعاية الطاقات الخلَّاقة في كل مكان من خلال مبادراتها ومشاريعها النوعية التي تسهم في صقل المواهب وتنمية المهارات وعلى رأسها "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" التي شهدت هذا العام مستوى لافتاً من التفاعل واستقبلت أكثر من 1800 طلب ترشيح عبر موقعها الرسمي إلى جانب "قمَّة المعرفة" التي حقَّقتْ نجاحاً مشهوداً على مدى 10 دورات مسجلةً أكثر من 203 ملايين مشاهدة عبر الإنترنت و1.2 مليون زيارة وتضمنت أكثر من 1000 جلسة استضافت خلالها ما يزيد على 900 من نخبة الخبراء والمتخصصين وصناع القرار وروّاد العلم والابتكار من حول العالم.

وأوضح أن "مركز المعرفة الرقمي" يبرز ضمن أهم المشاريع الفاعلة في المشهد المعرفي العالمي وتجاوز عدد العناوين التي يتضمنها مليونين وثلاثمائة ألف عنوان فيما تخطى إجمالي المواد الرقمية المتخصصة حاجز 35 مليون مادة في خطوةٍ تعكس التوسع المتواصل في تقديم مصادر معرفية متقدمة تدعم القرّاء والباحثين في العالم العربي وتعزز الوصول المفتوح إلى المعرفة الرقمية الحديثة فضلاً عن برامج ومبادرات أخرى منها "برنامج دبي الدولي للكتابة" و "أكاديمية مهارات المستقبل" والتي تحرص من خلالها المؤسَّسة على تسخير الجهود نحو دعم الأفراد والمجتمعات محلياً وإقليمياً ودولياً متيحةً منصاتٍ رائدة لتبادل الخبرات والأفكار في مختلف الاختصاصات بما يدعم إعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على الإسهام المؤثِّر في إنتاج المعرفة وبناء مجتمعاتها وتعزيز تنافسيتها على الصعد كافة".

وأشار إلى إن الاستثمار في العقول المبدعة هو الاستثمار الأمثل للمستقبل وهو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود لبناء بيئة محفزة تحتضن الطاقات الشابة وتمكِّنها من تحويل الأفكار إلى مشاريع مبتكرة ذات أثر ملموس بما يعزز مكانة المعرفة قوةً دافعة للنماء والتقدم ويرسخ مستقبلاً أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال القادمة".