إدارة الصحة العامة ببلدية عجمان تنفذ 2153 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول

عجمان في 20 أبريل/وام/ واصلت دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، جهودها لتطوير منظومة رقابية متكاملة تعزز الصحة العامة وجودة الحياة في الإمارة، مستندة إلى أحدث الممارسات العالمية والأنظمة الذكية، وبكفاءات وطنية مؤهلة، في إطار رؤيتها لبناء مجتمع صحي وآمن، وانسجامًا مع هدفها الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الإدارة الغذائية والبيئية، وبما يتواءم مع توجهات رؤية عجمان 2030.

وفي هذا الصدد سجلت إدارة الصحة العامة أداءً رقابياً متقدماً خلال الربع الأول من عام 2026 بعدما نفذت 2153 زيارة تفتيشية شملت 1577 زيارة للمنشآت الغذائية و576 زيارة للمنشآت الصحية، وذلك ضمن 60 خطة تفتيشية، في مؤشر يعكس كفاءة التخطيط والتركيز على جودة واستهداف العمليات التفتيشية لتحقيق أفضل النتائج.

وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة أن النتائج المحققة خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس كفاءة المنظومة الرقابية المتكاملة التي تنتهجها الدائرة، والتي تقوم على التخطيط الذكي وتحليل المخاطر والاستثمار في الكوادر الوطنية والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى استمرار العمل على تطوير منظومة الصحة العامة بما يضمن حماية المجتمع وسلامة وصحة الأفراد.

وأضاف أن الدائرة تولي أهمية كبيرة للتوعية والتدريب باعتبارهما ركيزة أساسية في تحقيق الامتثال المستدام، من خلال تكثيف البرامج التدريبية والحملات الميدانية وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية، بما يسهم في ترسيخ بيئة صحية وآمنة.

واعتبر أن الجهود المكثفة، وتنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية، أسهما في تحقيق نتائج إيجابية، تمثلت في حصول 1369 منشأة غذائية وصحية على تصنيف امتثال عالٍ، ما يعكس تحسن مستوى الالتزام وارتفاع جودة الخدمات المقدمة، بالتوازي مع تنفيذ 37,104 عمليات تدريب للعاملين في المنشآت الغذائية والصحية، ضمن نهج استباقي يهدف إلى تعزيز الثقافة الصحية المستدامة وتقليل المخالفات.

وكان اعتماد الدائرة لنظام «رقيب» الذكي، قد أسهم في تطوير آليات التفتيش من خلال التخطيط الذكي للزيارات، وإدارة مهام المفتشين، والتوجيه الجغرافي الأمثل، إلى جانب توثيق الإجراءات ميدانياً بشكل رقمي، ما ساهم في رفع مستوى الشفافية وتوحيد نتائج التفتيش.

وفي سياق متصل تحدث الحوسني عن جهود الدائرة في المجال الصحي لتشمل مكافحة آفات الصحة العامة حيث شهد الربع الأول من عام 2026 ارتفاعاً في عدد الطلبات إلى 4433 طلباً مقارنة بـ 3828 طلباً في الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 13.65%، كما ارتفع إجمالي عمليات الاستكشاف والمكافحة إلى 568,309 عمليات مقارنة بـ 415,760 عملية بنسبة نمو بلغت 26.84%.

وفي هذا الإطار، نفذت الدائرة 786 حملة ميدانية متنوعة شملت حملات توعوية وتثقيفية في المنازل وسكنات العمال والمؤسسات، إلى جانب حملات استباقية خلال موسم الأمطار، وحملات موجهة للمناطق الأكثر تأثراً، فضلاً عن برامج تدريبية لشركات المكافحة المعتمدة، بما يعزز من كفاءة الاستجابة والوقاية.

وأسهمت هذه الجهود المتكاملة في تحقيق نتائج ملموسة، تمثلت في انخفاض نسب الإصابة بآفات الصحة العامة الناقلة للأمراض، والسيطرة عليها ضمن الحدود الآمنة، إضافة إلى تراجع الحالات المرضية المرتبطة بها، وارتفاع مستوى رضا المتعاملين، وتعزيز جاهزية فرق العمل للتعامل مع الطوارئ والأزمات.

ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى دعم هذه الجهود من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز عجمان للاتصال 80070، المتاح على مدار الساعة، تأكيداً على أهمية الشراكة المجتمعية في تعزيز منظومة الصحة العامة.