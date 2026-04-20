ماجد وعبدالله وعلي ومحمد بن سعود المعلا يعزون بوفاة شمسة بنت سعيد الكتبي برأس الخيمة

رأس الخيمة في 20 أبريل/وام/ قدم الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية في أم القيوين والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية في أم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية في أم القيوين اليوم التعازي بوفاة الشيخة شمسة بنت سعيد بن سلطان الجراح الكتبي أرملة المغفور له الشيخ سالم بن محمد القاسمي في قاعة البيت متوحد في منطقة الرفاعة برأس الخيمة.

وقد تقبل التعازي في الفقيدة الشيخ محمد بن صقر القاسمي والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي والشيخ سلطان بن سالم بن محمد القاسمي والشيخ أحمد بن سالم بن محمد القاسمي والشيخ عمار بن سالم بن محمد القاسمي وعدد من الشيوخ.

وأعرب الشيوخ عن خالص التعازي والمواساة إلى أسرة وذوي الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.