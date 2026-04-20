"عمومية ألعاب القوى" تعتمد مشاركة فرق شرطة دبي في المنافسات الرسمية

دبي في 20 أبريل/وام/ اعتمد اجتماع الجمعية العمومية العادي لاتحاد الإمارات لألعاب القوى مشاركة الفرق الرياضية بشرطة دبي في المنافسات الرسمية خلال الموسم، بهدف تشجيع المؤسسات الوطنية على توفير البيئة المحفزة لممارسة الأنشطة الرياضية.

واطلعت الجمعية خلال الاجتماع الذي عقد في دبي، بحضور سعادة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس الاتحاد، وبقية الأعضاء، على مشروع الميزانية المقترحة لعام 2026 واستعرضت التقارير الإدارية والفنية، بالإضافة إلى اعتماد عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وأكد المجتمعون أهمية الجهود التي يتبناها الاتحاد لتوسيع مظلة المشاركة في البطولات والمبادرات والأنشطة المتنوعة خلال الموسم، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز انتشار اللعبة، وتطورها، لمواكبة نموها على المسارات الإقليمية والقارية والدولية كافة، للحفاظ على الطفرة التي شهدتها خلال الدورتين السابقة والحالية.