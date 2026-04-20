سالم وماجد بن سلطان بن صقر يعزيان بوفاة شمسة بنت سعيد الكتبي

رأس الخيمة في 20 أبريل/وام/ قدم الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي اليوم التعازي بوفاة الشيخة شمسة بنت سعيد بن سلطان الجراح الكتبي أرملة المغفور له الشيخ سالم بن محمد القاسمي.

وتقبل التعازي الشيخ محمد بن صقر القاسمي والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي والشيخ سلطان بن سالم بن محمد القاسمي والشيخ أحمد بن سالم بن محمد القاسمي والشيخ عمار بن سالم بن محمد القاسمي وعدد من الشيوخ.

وأعرب الشيخ سالم بن سلطان والشيخ ماجد بن سلطان خلال زيارتهما مجلس العزاء في قاعة البيت متوحد في منطقة الرفاعة برأس الخيمة عن خالص تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.