“معاً”:"مهرجان أبوظبي لريادة الأعمال" منصة متكاملة لربط رواد الأعمال بالجهات الداعمة والمستثمرين

أبوظبي في 20 أبريل/وام/ أكدت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، أن"مهرجان أبوظبي الدولي لريادة الأعمال " منصة استراتيجية تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات القطاع الثالث لدعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي، موضحة أن تمكين هذا القطاع يسهم في تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.

ونوه سعادة سالم علي الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في الهيئة بالمشاركة الواسعة من الجهات الحكومية والخاصة ورواد الأعمال في المهرجان الذي انطلق اليوم تحت رعاية الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان ويستمر حتى 22 أبريل الجاري في مركز أبوظبي للطاقة .

وشدد على أن تكامل الأدوار بين القطاعات الثلاثة يعكس رؤية واضحة للارتقاء بريادة الأعمال، بما يسهم في تقديم خدمات مبتكرة ومستدامة تدعم المجتمع وتعزز جودة الحياة في الإمارة، لافتاً إلى سعي الهيئة إلى زيادة مساهمة مؤسسات القطاع الثالث في الناتج المحلي، بما يتماشى مع النسب العالمية التي تبلغ نحو 5% في الدول المتقدمة.

من جانبه، أعرب عبدالله حمد الدرعي، رئيس قسم تسهيل الأعمال الاجتماعية في الهيئة عن سعادته بمشاركة الهيئة في المهرجان من خلال مبادرة “أثر بلس”، التي تهدف إلى دعم وتمكين جمعيات النفع العام والشركات الاجتماعية.

وأوضح أن المبادرة توفر حزمة متكاملة من الخدمات تشمل مساحات عمل مشتركة ومكاتب مجهزة وخدمات مهنية، إلى جانب تنظيم ورش عمل وبناء مجتمع داعم يجمع بين الشركات الاجتماعية والجمعيات، بما يسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال الاجتماعية.

وأشار إلى أن الهيئة تعرض خلال مشاركتها نماذج من الشركات الاجتماعية العاملة في مجالات متنوعة، منها دعم أصحاب الهمم والاستدامة وتمكين رواد الأعمال إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الشهادات الاجتماعية بشكل مباشر خلال المهرجان، بما يتيح للشركات الاستفادة من خدمات الهيئة بسهولة.

وأكد أن هذه المشاركة تعكس التزام الهيئة بدعم الابتكار الاجتماعي وتمكين الجهات ذات النفع العام، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر المجتمعي في إمارة أبوظبي.

من جانبه أكد فارس الجابري، السفير الإعلامي لـ "مهرجان أبوظبي الدولي لريادة الأعمال" أن المهرجان يلعب دوراً محورياً في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات، من خلال دعم مختلف فئات المجتمع وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة.

وقال الجابري في تصريحات على هامش المهرجان إن الحدث يشكل منصة متكاملة لربط رواد الأعمال بالجهات الداعمة والمستثمرين، سواء لأصحاب الأفكار الناشئة أو الشركات القائمة، بما يسهم في تسريع نموها وتوسيع أعمالها.

وأضاف أن المهرجان يولي اهتماماً خاصاً بدعم الشباب والمرأة الإماراتية، إلى جانب احتضانه جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، مؤكداً أن إشراك مختلف الشرائح يعزز من مساهمة الأفراد في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المهرجان لا يقتصر على فئة معينة، بل يستهدف الجميع، ويقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات تشمل ورش عمل وجلسات حوارية وتجارب ملهمة لرواد أعمال، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام المشاركين ويحفزهم على الابتكار.