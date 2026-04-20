تريندز شريكًا معرفيًا لـ "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026"

أبوظبي في 20 أبريل /وام/ يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات بوصفه شريكاً معرفياً في أعمال النسخة الثانية من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026» الذي يقام في مركز أدنيك العين خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل الجاري، تحت شعار «منصة إماراتية زراعية شاملة… نحو استدامة مجتمعية وابتكار عالمي».

تأتي هذه الشراكة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي المستدام وتحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، من خلال توظيف البحث العلمي والابتكار.

يقدم «تريندز» ضمن دوره كشريك معرفي دعماً فكرياً وبحثياً لأكثر من 40 جلسة حوارية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، بهدف رسم خارطة طريق مستقبلية للقطاع الزراعي في دولة الإمارات.

وأكد الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أهمية الحدث بوصفه منصة وطنية تجمع بين التكنولوجيا والبحث العلمي لدعم الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن اختيار «تريندز» شريكاً معرفياً يعكس الدور المحوري للبحث العلمي في صياغة السياسات الزراعية الفاعلة.

وأضاف أن تسارع المتغيرات المناخية والجيوسياسية يعزز من أولوية الأمن الغذائي كأحد مرتكزات الأمن الوطني، لافتاً إلى أن «تريندز» يسعى من خلال مشاركته إلى تقديم رؤى استشرافية وتحليلات دقيقة تدعم التحول نحو الزراعة الذكية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في سلسلة القيمة الغذائية، بما يسهم في تمكين المزارع الإماراتي والمبتكرين الشباب، وتعزيز بناء منظومة زراعية مستدامة قادرة على التكيف والنمو.

يشهد المؤتمر مشاركة واسعة تضم أكثر من 50 متحدثاً و200 مزارع إماراتي، إلى جانب حضور حكومي وأكاديمي ودولي، بما يعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في مجال الاستدامة