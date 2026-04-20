مجلس أعمال أبوظبي للشباب يشارك بمهرجان رواد الأعمال

أبوظبي في 20 أبريل/ وام/ يشارك مجلس أعمال أبوظبي للشباب في فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي لرواد الأعمال، الذي يُعد منصة رائدة تجمع نخبة من رواد الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لدعم وتمكين الشباب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي.

وأكد منصور الصايغ، رئيس المجلس في تصريح لوكالة أنباء الإمارات(وام)، أن مجلس أعمال أبوظبي للشباب يحرص على دعم المشاريع الناشئة من خلال توفير منصات تُمكّنها من التعريف بأعمالها وربطها بالمستثمرين، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والمعارض بما يعزز حضور الشباب في مختلف القطاعات.. مشيراً إلى توقيع اتفاقية مع صندوق خليفة لدعم وتطوير مشاريع الشباب في إمارة أبوظبي.

وأضاف أن المجلس يعمل على بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في خلق بيئة مستدامة ومحفزة للشباب لتحقيق طموحاتهم وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني مشددا على أن الاستثمار في الشباب ليس خياراً، بل هو الطريق الأقصر نحو مستقبل مستدام.