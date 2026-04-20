"سيدات أعمال الفجيرة" و"مؤسسة تنمية المناطق" يتعاونان لتمكين المرأة ودعم ريادة الأعمال

الفجيرة في 20 أبريل/وام/ وقّع مجلس سيدات أعمال الفجيرة ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية وتوحيد الجهود في مجالات تمكين المرأة، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية المجتمع المحلي في الفجيرة.

وقّعت المذكرة سعادة عايشة الجاسم، رئيس مجلس سيدات أعمال الفجيرة، وسعادة عبد الله خلفان اليماحي، مدير مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، وذلك في إطار توجهات الإمارة الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وبناء بيئة داعمة للمشاريع الريادية والمبادرات المجتمعية.

تهدف المذكرة إلى تطوير برامج نوعية تسهم في تعزيز قدرات سيدات الأعمال، ورفع كفاءتهن المهنية، وتمكينهن من توسيع نطاق مشاركتهن في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة في الإمارة.

وتنص المذكرة على التعاون في تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وفعاليات توعوية، إلى جانب الاستفادة من المجالس المجتمعية التابعة لمؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق كمراكز لاستضافة المبادرات والأنشطة الموجهة لمنتسبات المجلس، بما يسهم في تعزيز التفاعل المجتمعي وتوسيع قاعدة المستفيدات.

وتشمل مجالات التعاون أيضا تصميم وتنفيذ برامج متخصصة في ريادة الأعمال والإدارة والتسويق الرقمي والمهارات القيادية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، بما يعزز شبكة العلاقات المهنية ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات الاستراتيجية.

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة خطوة نوعية نحو بناء منظومة تعاون مستدامة تدعم المرأة الإماراتية، وتسهم في تطوير المشاريع الناشئة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي ويعزز مسيرة التنمية في الفجيرة.