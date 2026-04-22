سيراميك رأس الخيمة تصدر تقرير الاستدامة لعام 2025

رأس الخيمة في 22 أبريل/ وام / أصدرت شركة سيراميك رأس الخيمة تقريرها الخاص بالاستدامة لعام 2025، والذي يستعرض أداءها وإنجازاتها عبر مجالات رئيسية، ويحدد خططها وتوجهاتها للعام المقبل.

ومن أبرز إنجازات عام 2025، إعادة تدوير 95% من النفايات في قطاعات البلاط والأدوات الصحية والصنابير وأدوات المائدة، وإنشاء أول منشأة صناعية في الإمارات لاستعادة الكربون وإعادة استخدامه، إلى جانب دمج تقنية "كونتينوا بلس - Continua+"، وهي تقنية تصنيع من الجيل الجديد، في أحد منشآتها الحديثة كما عززت المجموعة إدارة الموارد المائية من خلال الاستخدام الكامل لمحطة معالجة مياه الصرف (ETP) في المصنع واستمرت الشركة في تنفيذ استثمارات إستراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات، وترشيد استهلاك الموارد، وإجراء تحسينات تشغيلية ملموسة لتقليل الأثر البيئي.

وفي عام 2025 حظيت جهود المجموعة في مجال الاستدامة بتقدير واسع، حيث حصلت سيراميك رأس الخيمة على جائزة التميز في برنامج القيمة الوطنية المضافة (ICV) ضمن جوائز "اصنع في الإمارات 2025" ونالت المجموعة أيضاً جائزة العلامة البيئية (EcoLabel) من هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، بالإضافة إلى جوائز المباني الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

افتتحت سيراميك رأس الخيمة أول منشأة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة الكربون وإعادة استخدامه وذلك بالشراكة مع جلف كرايو (Gulf Cryo) ويقوم هذا المشروع بالتقاط 17,000 طن من ثاني أكسيد الكربون(CO₂) سنوياً، وتحويله إلى ثاني أكسيد كربون مطابق لمعايير الاستخدام الغذائي، يُستخدم في عدة قطاعات.

وعلى صعيد قطاعاتها الأساسية، طورت المجموعة ممارسات التصنيع الدائري لديها من خلال تبني نهج منظم لتحسين استخدام الموارد، حيث تمت إدارة أكثر من75,000 طن من النفايات غير الخطرة عبر إعادة تدويرها وإعادة الاستخدام.

وقال عبد الله مسعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: بصفتنا شركة تصنيع عالمية تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، فإننا نضع الاستدامة في صميم أعمالنا، ونسعى إلى تحويل هذا الالتزام إلى قيمة حقيقية من خلال تحسين كفاءة العمليات، وتبني ممارسات تصنيع مسؤولة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يتماشى مع الأولويات الصناعية والاقتصادية للدولة.

وأضاف: نسعى إلى مواصلة الابتكار على نطاق أوسع في المواد والتقنيات وعمليات التصنيع، بهدف رفع مستوى الأداء وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وهو ما يمكننا من طرح حلول أكثر استدامة وبجودة عالية، مع تحقيق قيمة طويلة الأمد تعود بالنفع على جميع الأطراف الرئيسية المعنية.

وشملت المبادرات المجتمعية والبيئية التي أطلقتها سيراميك رأس الخيمة حملات التنظيف، ومبادرات زراعة الأشجار، وزراعة أشجار القرم، وذلك بالتعاون مع جهات رائدة مثل مجموعة الإمارات للبيئة(EEG) وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة كما تدعم المجموعة تنمية قدرات الشباب وتعزيز تبادل المعرفة عبر الشركاء المؤسساتيين، مثل مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة.