الاتحادات الرياضية: "مسار البطل الرياضي" محطة إستراتيجية لتطوير المواهب

أبوظبي في 22 أبريل/ وام / أكد مسؤولون في الاتحادات الرياضية أن برنامج "مسار البطل الرياضي"، بإشراف وزارة الرياضة، محطة نوعية لتطوير المواهب الرياضية، وصناعة أجيال من الأبطال في كافة المجالات الرياضية.

وقال اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، إن مبادرة الوزارة تحظى بالتأييد نظرا لما تمثله من مسار إستراتيجي يستهدف تبني المواهب الرياضية في مختلف إمارات الدولة، وتوفير بيئة محفزة، من شأنها أن تسفر عن مخرجات مميزة تسهم في إعداد أجيال من الأبطال، بأفضل الممارسات العالمية، عبر منظومة عمل متطورة ومواكبة للطفرة العالمية.

وأعلن ترحيب الاتحاد بالمبادرة، ودعمها والتعاون مع اللجنة، وتوفير كافة المتطلبات التي تعزز أهدافها، حتى تنطلق الرياضة الإماراتية في الطريق الصحيح نحو تحقيق الإنجازات لدولة الإمارات في كافة المحافل الرياضية.

ووصف سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع المبادرة بأنها رؤية متقدمة للوصول إلى طريق الإنجازات عبر أجيال مؤهلة تمتلك قدرات تنافسية عالمية، مشيرا إلى إن الجهود التي بذلت في الفترة الماضية، وتدشين المبادرة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية، وتوقيع العقود لمجموعة من اللاعبين واللاعبات، تجسد مؤشرات مهمة حول المرحلة المقبلة.

ودعا الاتحادات الرياضية إلى التفاعل مع المبادرة، وتقديم كافة أشكال الدعم للجنة، وتوفير البيئة المحفزة للاعبين واللاعبات في مختلف المجالات، وصولا إلى المخرجات التي تقودنا إلى رياضيين يمتلكون القدرة على المنافسة العالمية.

وقالت هنادي خليفة الكابوري، رئيسة اتحاد الإمارات للقوس والسهم إن الخطوة تمهد الطريق الصحيح للمواهب الرياضية، وتجسد حرص وزارة الرياضة على وضع السياسات الاستراتيجية للتطورالرياضي، وبذل الجهود الكفيلة لتحقيق التطلعات الرياضية، خصوصا أن النتائج العملية لهذه المبادرة وجدت الاهتمام المطلوب من الاتحادات الرياضية، وكشفت عن خطوات ملموسة بضم لاعبين ولاعبات إلى البرنامج، وتأهيلهم بأفضل الممارسات العالمية.

وقال عبدالله السماحي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتايكواندو، إن المبادرة تعبر عن التوجهات الإستراتيجية لدولة الإمارات ضمن أهداف تطويرية واسعة للارتقاء بالرياضة، وتعزيز حضورها المشرف على الساحة الخارجية، مشيرا إلى أن المهم في هذا السياق هو التعاون مع وزارة الرياضة، للكشف عن المواهب، والعمل بمؤشرات احترافية خصوصا أن المبادرة من المرتكزات النوعية في دولة الإمارات لتأسيس أبطال يمثلونها في الألعاب الأولمبية.