سعود بن صقر يستقبل عدداً من سفراء دول الآسيان وممثلي بعثاتهم الدبلوماسية لدى الدولة

رأس الخيمة في 22 أبريل/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، عدداً من أصحاب السعادة سفراء دول رابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، وممثلي بعثاتهم الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة.

وضمّ اللقاء سفراء وممثلي بعثات جمهورية سنغافورة، وجمهورية إندونيسيا، وماليزيا، وجمهورية الفلبين، وجمهورية اتحاد ميانمار، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، ومملكة تايلاند، وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، وبروناي دار السلام.

ورحّب سموه بالسفراء وممثلي البعثات، وبحث معهم سبل تعزيز علاقات التعاون وتنميتها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ترسيخ الشراكات القائمة بين الجانبين. كما جرى تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه أهمية توطيد روابط الصداقة والتعاون مع دول «الآسيان»، في ظل ما يجمع الجانبين من مصالح متبادلة وفرص واعدة في مختلف القطاعات الحيوية، مشيداً بالعلاقات المتنامية بين دولة الإمارات ودول الرابطة، وما تتيحه من آفاق أرحب للتنمية والازدهار.

كما جرى خلال الزيارة عقد جلسة إحاطة اقتصادية قدّمها عدد من كبار المسؤولين في حكومة رأس الخيمة، استعرضوا خلالها المقومات التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، بما في ذلك بنيتها التحتية المتطورة، والفرص الاقتصادية الجاذبة، وبيئة الأعمال المحفزة والمهيأة وفق أعلى المعايير الدولية، إلى جانب ما توفره من ممكنات داعمة للنمو والاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.

وسلّطت الجلسة الضوء على ما تشهده رأس الخيمة من حراك تنموي متسارع، وما تتمتع به من بيئة اقتصادية مرنة وجاذبة، مدعومة برؤية تنموية طموحة، وتشريعات حديثة، ومقومات نوعية تعزز مكانتها كوجهةٍ مفضلة للأعمال والاستثمار والسياحة وجودة الحياة.

من جانبهم، أعرب السفراء وممثلو البعثات عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال، مشيدين بالعلاقات الثنائية المتنامية مع دولة الإمارات، وبما تشهده الدولة وإمارة رأس الخيمة من نهضة تنموية وحضارية شاملة في مختلف المجالات.