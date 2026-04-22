هيئة تنمية المجتمع في دبي و"لويس فويتون" توقعان مذكرة تفاهم لتمكين الكوادر الوطنية وأصحاب الهمم

دبي في 22 أبريل/ وام/ وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي مذكرة تفاهم مع العلامة التجارية العالمية "لويس فويتون"، لتوسيع فرصهم في القطاعات المهنية المتعلقة بالتجزئة والأزياء والحرف اليدوية، بما يعكس مكانة دبي الرائدة عالمياً كنموذج للتمكين الاجتماعي والاقتصادي، ويجسد دور الهيئة المحوري في بناء مجتمع مستدام ومنتج قادر على الإبداع والمشاركة الفاعلة. تأتي المذكرة كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التمكين المهني للكفاءات الوطنية وأصحاب الهمم وتسعى إلى تطوير مهارات المواطنين من الفئات المستحقة من خلال برامج تدريبية متخصصة تشمل الخياطة والإصلاحات والأعمال الحرفية وإدارة المخزون ومهارات البيع بالتجزئة والتواصل، إضافة إلى دمج أصحاب الهمم في سوق العمل من خلال برامج تدريبية وفرص توظيف مدعومة بالأدوات المساندة وتهيئة بيئة العمل بما يتوافق مع احتياجاتهم، كما تهدف المذكرة إلى دعم الوصول إلى قطاع أعمال مستدام وممكّن للمجتمع، وبناء مسارات مهنية طويلة الأمد للمواطنين والمواطنات، وتعزيز برامج المسؤولية المجتمعية والمبادرات التطوعية التي تستهدف تمكين المرأة وأصحاب الهمم.

وقالت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع: "تأتي المذكرة ضمن جهود الهيئة لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وأصحاب الهمم في دبي من خلال توفير فرص مهنية مستدامة ومهارات عملية ترتبط مباشرة بسوق العمل. إن شراكتنا مع "لويس فويتون" تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الكوادر الوطنية وتمكينهم ليكونوا فاعلين في مجتمعنا واقتصادنا".

وأضافت الشامسي: "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى بناء مسارات مهنية طويلة الأمد وإتاحة فرص حقيقية لمواهب المواطنين وأصحاب الهمم، بما يعزز استقلاليتهم المالية ويرتقي بجودة حياتهم، كما أن التعاون مع العلامات التجارية العالمية يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز للتمكين والفرص الاقتصادية المتكاملة".

من جانبه، قال ميغيل فارغاس، المدير العام لشركة لويس فويتون الشرق الأوسط:" نؤمن بأن التميز الحقيقي يُبنى من خلال الحرفية والإبداع والشعور العميق بالمسؤولية تجاه المجتمعات التي نعيش فيها، ويعكس تعاوننا مع هيئة تنمية المجتمع التزامنا طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط بدعم المواهب الوطنية الإماراتية وتعزيز الشمولية الحقيقية لأصحاب الهمم من خلال الاستثمار في التدريب المتخصص، ومسارات التوظيف المدعومة، وتوفير التسهيلات في مكان العمل.

وأضاف فارغاس: "نسعى لإتاحة فرص مهنية حقيقية في مجالات البيع بالتجزئة، وتجربة العملاء، والحرفية، مستفيدين من خبرتنا الواسعة في صناعة المعرفة الحرفية، وفي الوقت ذاته نساعد أصحاب الهمم على تعزيز الثقة بالنفس، والاستقلالية، وصناعة مستقبل مستدام، كما أننا سعداء بالمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات لمجتمع أكثر شمولية وتمكيناً واستدامة".

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انسجامًا مع "أجندة دبي الاجتماعية 33"، التي تهدف إلى تمكين المواطنين وتعزيز مساهمتهم الاقتصادية وبناء مجتمع مستدام ومتوازن، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في وضع الإنسان في قلب التنمية، كما تعكس الشراكة حرص الطرفين على تعزيز التكامل وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات، بما يدعم مسيرة التنمية الاجتماعية ويحقق أثراً مستداماً يخدم المجتمع ويوفر فرصاً حقيقية للنمو الاقتصادي والاجتماعي لكل فئات المجتمع بشكل عام، والشباب وأصحاب الهمم بشكل خاص.