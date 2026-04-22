جناح الإمارات بمعرض خدمات الدفاع آسيا 2026 يستقبل المزيد من الزائرين

كوالالمبور في 22 أبريل / وام / جذب الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في اليوم الثالث من معرض ومؤتمر خدمات الدفاع آسيا 2026، الذي يقام في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض في العاصمة الماليزية كوالالمبو أكثر من 1,240 زائراً من وفود دولية مشاركة، وشخصيات بارزة وقادة قطاع الدفاع . وعقد الجناح اليوم أكثر من 100 اجتماع رفيع المستوى بين شركات الدفاع الإماراتية وممثلي الشركات العالمية، لبحث فرص التعاون المحتملة، وفرص المشتريات، وأطر الشراكات طويلة الأمد، بما يعزز دور دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً في أسواق الدفاع والأمن الإقليمية الرئيسية. وتشارك دولة الإمارات في المعرض الذي يختتم فعالياته غداً الخميس، بدعم من وزارة الدفاع الإماراتية، ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن، بهدف تعزيز الشراكات الدفاعية العالمية، ودعم وتشجيع الابتكار، وترسيخ مكانة الدولة بوصفها رائداً عالمياً في حلول الدفاع والأمن من الجيل القادم.