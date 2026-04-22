مسؤولة أممية : تقرير الحوار السياسي في ليبيا سيتم تقديمه مطلع يونيو

نيويورك في 22 يناير/وام/ قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا س. تيته إن الحوار السياسي المنظم الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سيقدم توصيات أولية بنهاية أبريل، على أن يصدر تقريره النهائي مطلع يونيو القادم، ليشكل فيما بعد أساسا لرؤية وطنية وإصلاحات سياسية واقتصادية تمهد للانتخابات.

وأبلغت تيته ، مجلس الأمن الدولي أن الحوار يناقش حاليا أربعة مسارات رئيسية تشمل :الأمن والحوكمة والاقتصاد والمصالحة وحقوق الإنسان، بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية حاثة مجلس الأمن على استخدام نفوذه لضمان التزام الأطراف الليبية بخارطة الطريق .

