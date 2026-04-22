"حكماء المسلمين" : حماية الأرض مسؤولية أخلاقية وإنسانية

أبوظبي في 22 أبريل / وام / أكد مجلس حكماء المسلمين، أن يوم الأرض العالمي، يمثل مناسبة مهمة لتجديد الوعي الجماعي بأهمية الحفاظ على كوكب الأرض، وصون موارده، وحماية بيئته من التدهور والاستنزاف، بما يضمن استدامة الحياة للأجيال الحاضرة والمستقبلية.

وقال في بيان له بهذه المناسبة، إن حماية البيئة واجب إنساني وأخلاقي مشترك، ومسؤولية مشتركة تتطلب التزامًا صادقًا، وإرادة جماعية لصون الحياة على هذا الكوكب، داعيا إلى تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات البيئية المتفاقمة، وعلى رأسها التغير المناخي، والتلوث، وفقدان التنوع البيولوجي.

وأشار إلى أن الأديان السماوية جميعها قد أكدت أهمية عمارة الأرض وعدم الإفساد فيها، باعتبار الإنسان مستخلفا فيها ومسؤولًا عن حمايتها ورعايتها، بما يعكس البعد القيمي والديني في الحفاظ على البيئة، ويدعو إلى تبني أنماط حياة مستدامة تقوم على التوازن بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية.

ودعا مجلس حكماء المسلمين إلى تبني سياسات فاعلة ومبادرات مبتكرة تسهم في الحد من آثار التغير المناخي، وتعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وترسخ ثقافة المسؤولية البيئية في المجتمعات، مؤكدا أهمية الاستثمار في التوعية والتعليم البيئي، خاصة بين فئة الشباب، بوصفهم شركاء أساسيين في بناء مستقبل أكثر استدامة.

ويبذل المجلس جهودا كبيرة لتعزيز دور قادة ورموز الأديان في مواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها القضايا البيئية، بما يضمن تحقيق العدالة المناخية، وذلك من خلال العديد من المبادرات ومنها "جناح الأديان"، الذي انعقد في COP28 بدبي، و COP29 بأذربيجان.

كما نظم المجلس القمة العالمية لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ في أبوظبي عام 2023، التي صدر عنها وثيقة "نداء الضمير: بيان أبوظبي المشترك من أجل المناخ" الذي وقع عليه أكثر من 30 من قادة ورموز الأديان حول العالم، وفي مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة الراحل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية السابق، وغيرها من المبادرات والجهود الملهمة الهادفة إلى الحفاظ على كوكب الأرض.