"إسلامية دبي" تدعم 190 مستفيداً بـ18 مليون درهم في الربع الأول

دبي في 22 ابريل /وام/جسدت مبادرة "ثمار صدقاتكم" في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي خلال الربع الأول من عام 2026، نموذجاً متقدماً للعمل الخيري المستدام، حيث لامس أثرها الإنساني حياة أكثر من 190 مستفيداً بإجمالي مصروفات تقارب 18 مليون درهم .

فقد تجاوزت مصروفات مبادرة "سرير الخير" 1.3 مليون درهم استفاد منها 77 مريضاً عبر توفير تكاليف العلاج والأجهزة الطبية.

وأسهمت مبادرة «كرسي العلم» في تمكين الطلبة من استكمال مسيرتهم التعليمية من خلال تغطية الرسوم الدراسية ودعم الأسر المتعسرة بمصروفات تجاوزت 160 ألف درهم .

وتزامناً مع عام الأسرة 2026 واصلت مبادرة الإسكان دورها في ترسيخ الاستقرار الأسري وتوفير السكن الكريم للأسر المواطنة بمصروفات تقارب 200 ألف درهم .

وأسهمت مبادرة «تفريج كربة» في دعم النزلاء المعسرين وسداد مديونياتهم بما مكّن 15 مستفيداً من استعادة حريتهم بإجمالي مصروفات تجاوزت 1.6 مليون درهم في صورة تعكس عمق المسؤولية المجتمعية وتجسد قيم الرحمة والتكاتف.

كما شكّلت المبادرات الأخرى ومنها الحالات الإنسانية ومنصة «جود» وحملة «حد الحياة» رافداً محورياً في منظومة العمل الخيري بإجمالي مصروفات تجاوزت 14 مليون درهم ما يعكس شمولية المبادرات وتنوع مساراتها لتلبية الاحتياجات الإنسانية المختلفة.

وأكد محمد مصبح ضاحي المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، أن النتائج المحققة تعكس بوضوح التحول النوعي في مفهوم الصدقة من دعم آني إلى استثمار إنساني مستدام يسهم في تحسين جودة حياة الأفراد وتعزيز استقرار الأسر وتمكين المجتمع.