دبي للثقافة تشارك في ليالي الفن بمركز دبي المالي العالمي

دبي في 22 أبريل/وام/اعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي، عن مشاركتها في فعاليات النسخة الحادية والعشرين من فعالية ليالي الفن التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، من 23 وحتى 26 أبريل الجاري، في جيت فيلج بهدف دعم الفنانين المحليين والعالميين من الرواد والناشئين ومنحهم مساحة واسعة للتعبير عن رؤاهم الفنية وعرض ابداعاتهم امام مختلف شرائح المجتمع.

وتأتي المشاركة في اطار دور الهيئة في تمكين القطاع الثقافي والفني عبر تصميم برامج وانشطة متفردة تسهم في تعزيز المشهد الفني المحلي وترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا للثقافة وحاضنة للابداع وملتقى للمواهب.

وتتضمن أجندة الفعالية التي تقام بشراكة استراتيجية مع دبي للثقافة مجموعة متنوعة من العروض الفنية والموسيقية الحية والاعمال التركيبية وورش العمل الفنية والترفيهية الى جانب الحوارات الثقافية بما يتيح للجمهور فرصة التفاعل المباشر مع الفنون ضمن اجواء نابضة بالحياة.

وفي إطار جهودها للترويج للنسخة الحادية والثلاثين من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة ISEA 2026 الذي تستضيفه دبي في نوفمبر المقبل تنظم الهيئة جلسة نقاشية في 23 ابريل تسلط الضوء على اهمية الحدث الذي يقام تحت شعار الياه فنون تربط المكان والبيانات والهوية ويجمع نخبة من الفنانين والمصممين والاكاديميين وخبراء المتاحف من مختلف دول العالم لاستكشاف تقاطعات الفنون مع العلوم والتكنولوجيا واستشراف مستقبل الفنون الرقمية.

وقالت شيماء راشد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والاداب في دبي للثقافة، إن أمسيات ليالي الفن تمثل منصة حيوية للتعبير الفني وتعزيز التفاعل المجتمعي وتسهم في ابراز قوة المنظومة الابداعية في دبي من خلال دعم المبدعين وتوفير بيئة محفزة تفتح امامهم افاقا جديدة للتطور والتواصل وتبادل الخبرات بما يعزز نمو القطاع الثقافي واستدامته.