أكثر من 20 ألف دراسة مكتبية لـ "بيت الخير" خلال 2025

دبي في 22 أبريل/ وام/ تجاوز عدد الدراسات المكتبية التي أنجزتها جمعية بيت الخير العام الماضي أكثر من 20 ألف دراسة .

ويضم فريق البحث الاجتماعي في الجمعية اليوم 22 باحثة موزعات على الأفرع الخمسة للجمعية في دبي وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وحتا بما يضمن التغطية الشاملة وسرعة الاستجابة إلى الحالات في مختلف المناطق.

وأكّدت حليمة الظنحاني مساعد المدير العام لشؤون البحث والأفرع في "بيت الخير"، حرص الجمعية منذ تأسيسها على ترسيخ منهجية البحث الاجتماعي كأداة أساسية في دراسة الحالات وتقييمها بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة وفق أسس مهنية وإنسانية دقيقة تطورت عبر السنوات لتصبح منظومة متكاملة تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير الحديثة في العمل الخيري، وشددت على أن الدراسة تعتمد على الأوراق الرسمية والثبوتية سارية الصلاحية وفق نظام محدد ومعتمد للتحقق من البيانات وضمان دقتها.

وأشارت إلى كفاءة إجراءات البحث الاجتماعي في "بيت الخير"، مؤكدة أن التطور الذي شهده البحث الاجتماعي في الجمعية هو نتاج استثمار مستمر في الكوادر البشرية وتبني أفضل الممارسات المهنية.