فوز شباب الأهلي والنصر في ذهاب نصف نهائي كأس الإمارات لكرة السلة

دبي في 22 أبريل/وام/ حسم فريقا شباب الأهلي والنصر نتيجة مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الإمارات لكرة السلة للرجال، اللتين أقيمتا اليوم أمام الشارقة والبطائح.

ونجح شباب الأهلي في الفوز على مضيفه الشارقة بنتيجة 92-84، ليضع قدماً في النهائي، فيما حقق النصر فوزاً كبيراً على مضيفه البطائح بنتيجة 95-74، معززاً حظوظه في التأهل.

وتقام مباراتا الإياب يوم الأحد المقبل، حيث يستضيف شباب الأهلي نظيره الشارقة، بينما يحل البطائح ضيفاً على النصر، على أن يتأهل الفائزان بمجموع المباراتين إلى النهائي المقرر يوم 2 مايو المقبل.

ويُحسم التأهل وفق نظام الذهاب والإياب باحتساب مجموع النقاط في المباراتين، وفي حال التعادل يتم اللجوء إلى وقت إضافي لتحديد المتأهل.