"التغير المناخي والبيئة" تستعرض "منظومة خدماتها المطوَّرة" في المؤتمر الزراعي الإماراتي

العين في 22 أبريل /وام/قال سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، إن الوزارة تواصل جهودها في تطوير المنظومة الخدمية والتشريعية لدعم القطاع الزراعي والحيواني في الدولة، وذلك خلال مشاركتها في النسخة الثانية من"المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي".

وأشار سعادته لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى أن الوزارة تقدم حالياً أكثر من 80 خدمة متنوعة لا تستهدف فقط المستهلكين والمقيمين والمستثمرين داخل الدولة، بل تمتد لتشمل التجارة الخارجية عبر إصدار الشهادات الصحية، وتبادل الرخص، وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير المتعلقة بقطاع الغذاء والثروة الحيوانية.

وكشف عن نجاح الوزارة، من خلال برنامج "تصفير البيروقراطية"، في تقليص وتذويب ما لا يقل عن 100 خدمة إجرائية خلال العام الماضي، بهدف تسريع وتيرة العمل وتسهيل رحلة المتعامل. كما أعلن عن إطلاق خدمة المحادثة الفورية عبر تطبيق "واتساب" كمرحلة تجريبية والتي تهدف إلى توفير وسيلة تواصل مرنة وسهلة مع المزارعين والتجار والمستثمرين.

وأوضح أن المعرض يمثل منصة حيوية للربط بين المزارع والقطاع الحكومي والخاص، قائلا "هدفنا هذا العام يتجاوز مجرد دعم الإنتاج الزراعي نحن نسعى لترسيخ الفكر الاقتصادي والصناعي لدى المزارع الإماراتي لا نريد للمزارع أن يكتفي ببيع محصوله على الأرفف فحسب، بل نحثه على الدخول في مجال التصنيع الغذائي لتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي، مما ينعكس إيجابا على عائده المادي ويدعم ملف الأمن الغذائي الوطني".

وأكد على أهمية الحوارات واللقاءات الجانبية التي يشهدها المعرض، والتي تسهم في نقل الممكنات والخبرات للمزارعين، والاستماع إلى تحدياتهم ومقترحاتهم، وربطهم بكبرى شركات التسويق والمؤسسات المعنية في القطاعين العام والخاص، لضمان استدامة ونمو القطاع الزراعي في دولة الإمارات.