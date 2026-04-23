المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي يشهد مسابقات "أفضل سلالات الثروة الحيوانية "

العين في 23 أبريل /وام/ شهدت فعاليات المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي الذي تنظمه وزارة التغيير المناخي والبيئة بمدينة العين ويستمر حتى 26 أبريل الجاري مسابقات "أفضل سلالات الثروة الحيوانية " والتي تشرف عليها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وقال سعادة راشد محمد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية بالهيئة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن هذه المسابقة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة لتحويل قطاع الثروة الحيوانية نحو نمط "الإنتاجية المستدامة".

وأكد أن إقامة المسابقات تحت مظلة "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي" يعزز من قيمتها العلمية والاقتصادية، مشيرا إلى أنها تأتي استكمالا لمسيرة "جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي" وتهدف إلى خلق منصة تجمع بين المربين والخبراء لتطوير وتحسين جودة الحلال في الدولة.

وأضاف : "نعمل من خلال هذا الحدث على تحويل فكر المربي من التركيز على الجمال والمزاينة إلى الاهتمام بأفضل السلالات المنتجة .. رؤيتنا ترتكز على أن تربية أعداد أقل (50 رأسا على سبيل المثال) بجودة وإنتاجية عالية وفائدة ملموسة للأمن الغذائي، تمنح المربي عائدا أفضل من تربية أعداد كبيرة دون جدوى اقتصادية.

وأوضح المنصوري أن اختيار مدينة العين لاستضافة هذه المسابقات ضمن فعاليات المعرض لم يأتِ من فراغ، فهي تضم حوالي 60% من الثروة الحيوانية، مما يجعلها المكان المثالي للوصول إلى المربين وتطوير قدراتهم الإنتاجية بشكل مباشر.

وأشاد المنصوري بالنتائج المحققة في الأيام الأولى للمسابقة والتي شهدت تنفيذ 30 مسابقة لـ 10 سلالات، مع تسجيل حضور قوي لسلالات "النجدي" (120 رأساً) و"الحري" (110 رؤوس)، إضافة إلى سلالات حديثة مثل "السعيدي" و"الرحبي" فيما سجلت مبيعات اليوم الأول مبالغ تتراوح بين 110,000 و115,000 درهم.

ونوه إلى أن التحكيم يعتمد كليا على الجوانب الإنتاجية مثل (كثافة اللحم، الشحم، وارتفاع معدلات الخصوبة)، مع اشتراط أن يكون المشارك هو "المالك" الأصلي للحلال لضمان دعم المنتج الحقيقي.

وأكد السعي من خلال المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي إلى توفير عائد مالي مستدام للمربي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، عبر تبني سلالات قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بكفاءة عالية.