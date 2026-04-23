انطلاق بطولة "النقلة الأخيرة" للشطرنج في الفجيرة بمشاركة واسعة

الفجيرة فى 23 أبريل/وام/ انطلقت في نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة منافسات بطولة "النقلة الأخيرة"، بمشاركة واسعة من منتسبي اللعبة ومختلف الفئات العمرية بهدف تطوير المهارات الذهنية للاعبين وصقل مواهبهم التنافسية وفق المعايير الدولية، بما يتماشى مع استراتيجية النادي ترسيخ مكانة الفجيرة وجهة عالمية للشطرنج.

تهدف بطولة "النقلة الأخيرة" إلى صقل مواهب اللاعبين الناشئين ووضعهم في أجواء المنافسات الرسمية، مما يسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل الدولة في المحافل الخارجية.

تتبع البطولة نظام التحكيم الدولي المعتمد، مما يمنح المشاركين فرصة تحسين تصنيفهم الدولي واكتساب خبرات نوعية.