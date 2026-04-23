سالم بن سلطان القاسمي : مستقبل الأمن الغذائي يبدأ من النحل والابتكار الزراعي المستدام

العين في 23 أبريل /وام/ أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي رئيس مجموعة" ايه إن إتش بي" لإنتاج عسل النحل أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نموذجها الزراعي المبتكر والمستدام، باعتباره ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي، وتعزيز الإنتاج المحلي، اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة والحلول الذكية مناخياً.

وقال الشيخ سالم بن سلطان في كلمة ألقاها خلال أعمال المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 الذي تستضيفه مدينة العين إن الحدث يجسد رؤية دولة الإمارات في تعزيز الابتكار الزراعي وتحقيق الاستدامة الشاملة.

وأضاف أن المتأمل في منظومة الأمن الغذائي يكتشف دروسا عظيمة تقدمها الطبيعة في العطاء والجهد، مشيراً إلى أن النحلة الواحدة تزور ما بين 20 إلى 100 زهرة في الرحلة الواحدة، ورغم ذلك فإن إنتاجها طوال دورة حياتها لا يتجاوز ثلث ملعقة صغيرة من العسل في دلالة على أن الإنجازات الكبرى تبدأ بجهود متراكمة ومخلصة.

وأوضح أن قيام صناعة غذائية حقيقية ومستدامة ومنافسة لا يمكن أن يتحقق دون وجود النحل، موضحاً أن الخلية الواحدة تنتج أربعة منتجات رئيسية، وتشكل اليوم عصباً لقطاعات صناعية وتجارية تُقدّر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، إلى جانب دورها الحيوي في دعم التنوع البيولوجي.

وأشار الشيخ سالم بن سلطان إلى أن المؤتمر الذي يتواصل حتى 26 أبريل الجاري يعد منصة مهمة لتأكيد أن مستقبل الأمن الغذائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقطاع النحل، مؤكداً أن حماية هذه الثروة الطبيعية وتطوير الإنتاج المحلي يعد استثماراً في مستقبل الأجيال.