الأرصاد:أجواء مناخية مستقرة نسبياً مع ارتفاع تدريجي للحرارة ونشاط للرياح حتى 28 أبريل

أبوظبي في 23 أبريل/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الدولة اعتبارا من يوم غد "الجمعة" وحتى 28 أبريل الجاري، صحواً إلى غائم جزئياً في معظم الأيام، مع ظهور السحب شرقاً أحياناً، وتزايد كميات السحب على السواحل والجزر يوم الأحد، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع تدريجياً مطلع الأسبوع، مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح المثيرة للغبار أحياناً، واضطراب البحر على فترات.

وذكر المركز، في بيان له اليوم، أن طقس يوم غد "الجمعة" سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور بعض السحب شرقاً، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر مضطرباً غرباً يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في كل من الخليج العربي وبحر عمان.

وتسود أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً يوم السبت، مع ظهور بعض السحب شرقاً، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، وقد يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

ويكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً يوم الأحد، يتحول تدريجياً إلى غائم على السواحل والجزر، مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً بسرعة من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في كل من الخليج العربي وبحر عمان.

ويتوقع أن يسود طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً شمالاً يوم الاثنين، مع ميل ملحوظ في درجات الحرارة نحو الارتفاع، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً بسرعة من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، وقد يضطرب أحياناً شمالاً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج، وقد يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وتشهد الأجواء يوم الثلاثاء طقساً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً ، مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، بينما تكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً بسرعة من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر مضطرباً أحياناً صباحاً، قبل أن يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.