اتفاق جديد يسمح لـ"أوبن إيه آي" ببيع تقنياتها السحابية خارج "مايكروسوفت"

واشنطن في 27 أبريل / وام / أعلنت شركتا "مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي" اليوم الاثنين عن تعديل لشراكتهما يتيح لـ"أوبن إيه آي" مطورة "تشات جي بي تي" تقديم خدماتها عبر منصات الحوسبة السحابية المنافسة.

وبموجب الاتفاق الجديد فقدت "مايكروسوفت" حق الوصول الحصري إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ومنتجاته من شركة "أوبن إيه.آي"، في تغيير مهم من ​شأنه أن يسمح للشركة الناشئة ببيع تقنياتها عبر منصات الخدمات السحابية المنافسة، ومنها "أمازون" و"جوجل".

وستبقى منصة "أزور" المخصصة للحوسبة مِن بُعد "السحابة" والتابعة لمايكروسوفت، المنصة السحابية الرئيسية لشركة "أوبن إيه آي"، كما ستواصل منتجات أوبن إيه آي الظهور أولا على سحابة مايكروسوفت ما لم تعجز الشركة عن توفير الإمكانات المطلوبة أو تختار عدم القيام بذلك.

وباتت "أوبن إيه آي" تستطيع تقديم كل منتجاتها لزبائنها على أي مزود خدمات سحابية، وهو تحول جذري عن القيود الحصرية السابقة.

وتقضي الشراكة المعدلة بأن ⁠تظل مايكروسوفت شريك الخدمات السحابية الرئيسي لأوبن إيه.آي ⁠وبحصولها ​على ترخيص ⁠استخدام حقوق الملكية الفكرية للشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي حتى 2032.

وبرزت الشركة المطورة لنظام ​ويندوز كأحد ‌الأطراف الرئيسية في سباق الذكاء ​الاصطناعي في السنوات القليلة ​الماضية بفضل رهانها المبكر ⁠ووصولها إلى التكنولوجيا التي تقدمها الشركة المطورة لبرنامج "تشات ​جي.بي.تي".

