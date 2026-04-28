"مقر المؤثرين" و"الفان" يعلنان فتح باب المشاركة في برنامج "صندوق المحتوى الاجتماعي"

دبي في 28 أبريل/ وام / أ علن "مقر المؤثرين"، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، بالشراكة مع منصة الفان "ALFAN" الرائدة في تمكين صناع المحتوى، عن فتح الباب أمام صناع المحتوى الراغبين في الانضمام إلى الدفعة الأولى من برنامج "صندوق المحتوى الاجتماعي"، وذلك خلال ملتقى المؤثرين، الذي ينظمه مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي انطلق اليوم في فندق أتلانتس النخلة دبي، بمشاركة أكثر من 1000 صانع محتوى وإعلامي وخبير.

ويضم الملتقى أجندة ثرية تشمل سلسلة من الحوارات الموسّعة وورش العمل المتخصصة بإشراف نخبة من الخبراء والمؤثرين، بما يسهم في تطوير مهارات صنّاع المحتوى وتعزيز أدواتهم، والارتقاء بجودة وتأثير المحتوى العربي على المنصات الرقمية المختلفة، فيما يأتي هذا الإعلان تتويجاً لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية التي تم توقيعها بين الطرفين خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، والتي اختتمت أعمالها في دبي 11 يناير الماضي.

وسيتم الإعلان عن النتائج الرسمية للبرنامج وأعمال صناع المحتوى الفائزين بالتمويل الذي يصل إلى 5 ملايين درهم، خلال النسخة الخامسة من قمة المليار متابع 2027.

وتهدف مبادرة "صندوق المحتوى الاجتماعي" إلى تمكين ودعم صنّاع المحتوى المتخصصين في المجالات الاجتماعية والأسرية، وتمويل إنتاجهم الإبداعي بما يضمن إنتاجاً عالي الجودة يسهم في تعزيز التماسك الأسري وترسيخ القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع، وتنشئة الأجيال الجديدة على الألفة والمودة والأهداف النبيلة.

وأكدت سعادة عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، أن إطلاق "صندوق المحتوى الاجتماعي" هو استثمار إستراتيجي في الوعي الجمعي، وقالت: "نسعى من خلال الصندوق إلى تحويل صناع المحتوى المبدعين إلى شركاء فاعلين في بناء وتماسك الأسرة العربية، من خلال إنتاج محتوى عالي الجودة يحمل أهدافاً كبيرة، فهذا المحتوى سيدخل كل بيت عبر الشاشات الصغيرة".

وأضافت أن إطلاق الصندوق يأتي ترجمة لالتزام دولة الإمارات بتطوير منظومة متكاملة لاقتصاد صناعة المحتوى، وتعزيز المحتوى الرقمي الهادف الذي يرسخ القيم الأسرية ويحدث أثراً إيجابياً في المجتمعات، لافتة إلى أن هذا الصندوق وما يضعه بين أيدي المبدعين العرب من إمكانات يجسد رسالة ثقة بقدرة المبدع العربي على التميز، من خلال أعمال إبداعية تسهم في مواجهة التحديات الأسرية بلغة معاصرة وقريبة من الأجيال الجديدة، ليكون المحتوى الاجتماعي قوة فاعلة في حماية المكتسبات وبناء الأجيال وتلبية تطلعاتها في مستقبل أفضل.

من جانبه، أكد محمد فتال، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "الفان" التزام المنصة بتقديم كل الدعم اللازم لصناع المحتوى المبدعين المشاركين في صندوق المحتوى الاجتماعي، بما يمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، وقصص ملهمة، معتبرا إطلاق الصندوق خطوة عملية لنقل صناعة المحتوى الاجتماعي إلى الاحتراف من خلال توفير الأدوات والتمويل اللازمين لتحويل رؤى المبدعين إلى مشاريع ذات أثر ملموس.

وقال إن الصندوق يمثل نقلة نوعية في هذا المجال، ويجسد التزام "الفان" بدورها الريادي في البحث عن المواهب التي ستشكل مستقبل المحتوى الهادف وتمكينهم من تقديم محتوى أسري وتعليمي وترفيهي يضيف قيمة حقيقية للمجتمع.

ويستهدف "صندوق المحتوى الاجتماعي" صناع المحتوى التعليمي، وصناع المحتوى الترفيهي التعليمي الموجه للأطفال والعائلات، وصناع المحتوى الأسري الذي يعزز التماسك الأسري والقيم الإيجابية بين الأفراد، بالإضافة إلى صناع محتوى السرد القصصي ذي الطابع الإنساني والهادف، وصناع محتوى الرسوم المتحركة الموجهة للأسرة والطفل، وصناع المحتوى الغذائي الصحي.

ويقدم كل من مقر المؤثرين ومنصة "الفان" تمويلاً للمشاركين في الدفعة الأولى من البرنامج والبالغ عددهم نحو 50 صانع محتوى، يقدر بـ 5 ملايين درهم، يتمثل في دورات وبرامج تدريبية، ومعدات وأدوات تصوير متطورة، واستوديوهات متقدمة، وغيرها من أدوات صناعة المحتوى، بالإضافة إلى مساعدتهم على التعاون مع منصات التواصل الاجتماعي، وكبريات العلامات التجارية المتخصصة في صناعة المحتوى، بما يضمن لهم استمرارية مشاريعهم واستدامتها.

ويبدأ استقبال طلبات صناع المحتوى للمشاركة في برنامج "صندوق المحتوى الاجتماعي" اعتباراً من اليوم وينتهي في 10 مايو 2026 وعلى الراغبين بالمشاركة في البرنامج زيارة الرابط: "https://creatorshq.com/alfan-x-creators-hq/"؛ حيث يشترط للتقدم للبرنامج أن يكون المتقدم منتظماً في إنتاج محتوى فيديوهات عالية الجودة، وألا يقل عدد مشتركيه على منصة يوتيوب عن 100 ألف متابع، وأن يكون المحتوى إيجابياً ومتوافقاً مع متطلبات المعلنين، وأن يلتزم صانع المحتوى بخطة إنتاجية طموحة ضمن البرنامج.

ويستفيد المشاركون في "صندوق المحتوى الاجتماعي"، من العديد من المزايا التي يقدمها "مقر المؤثرين ومنصة "الفان"، منها ورش عمل متخصصة ومكثفة، مصممة لتزويد صناع المحتوى المبدعين بالتجارب العملية التي تمكنهم من تطوير أدائهم، وفهم ديناميكيات السوق، وبناء خطط نمو قابلة للتنفيذ، يقدمها خبراء ومتخصصون في إستراتيجيات المحتوى، بالإضافة إلى تسويق العلامات التجارية الشخصية، وتحقيق الدخل، والتمويل الذي يمكنهم من الاستمرار وتحقيق النمو، والوصول الكامل إلى منصة "Alfan.io" لمدة عام واحد، بما يمكنهم من تحقيق الدخل، وإجراء المدفوعات ومتابعة تطور أعمالهم، كما تتيح لهم المزيد من الفرص التجارية والاستفادة من العروض التي يقدمها كل من مقر المؤثرين ومنصة الفان.

كما تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع صناع المحتوى المتميزين من خارج الإمارات على الانتقال إلى الدولة وتقديم مساعدة متكاملة لهم في عملية الانتقال، ومساعدتهم في الحصول على الإقامة الذهبية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المحتوى الرقمي المبدع، ويرسخ حضورها كحاضنة لصناع المحتوى من أنحاء العالم، ويسهم في جذب المزيد من المواهب الدولية المبدعة للإقامة والعيش والعمل في الدولة.

ويعمل "صندوق المحتوى الاجتماعي" على تعزيز مهارات صنّاع المحتوى المبدعين ويمكنهم من إنتاج محتوى هادف يركز على تعزيز التماسك الأسري والقيم المجتمعية الإيجابية، ويعزز الخطاب الإيجابي عبر منصات التواصل الاجتماعي،

كما يسهم في تشكيل ثقافة رقمية مسؤولة، وغرس قيم إيجابية في نفوس الشباب والأسر، بما ينعكس على الأجيال الحالية والمقبلة.