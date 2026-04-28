مبادرة "اكتشف الشويب" تعزِّز ارتباط أفراد المجتمع بالموروث الطبيعي

أبوظبي في 28 أبريل/ وام / شهدت مبادرة "اكتشف الشويب" التي نظمها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بالشراكة مع مؤسسة الإمارات، إقبالاً مجتمعياً واسعاً.

وأقيمت المبادرة في الشويب في منطقة العين ضمن جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الهادفة إلى تفعيل المقومات الطبيعية والمجتمعية، وإيجاد تجارب تفاعلية تعزز ارتباط أفراد المجتمع ببيئتهم المحلية، وترسّخ أنماط الحياة النشطة والمستدامة وتعزز جودة الحياة في القرى والمناطق الريفية في الدولة.

وتأتي مبادرة "اكتشف الشويب" تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تصميم برامج مجتمعية مبتكرة تستثمر خصوصية كل منطقة، وتفتح آفاقاً أوسع لمشاركة المجتمع بما يرسخ جودة الحياة، ويدعم التنمية المستدامة ويعزز الارتباط بالموروث الطبيعي والهوية الوطنية.

وتضمنت المبادرة سلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، ويشمل ذلك مغامرة التوجه بالبوصلة، ومساراً تفاعلياً للدراجات الجبلية، وورش تعليمية فنية للأطفال، وفرصاً تطوعية للإسهام في الحفاظ على طبيعة الشويب، وحملة لزراعة الشتلات دعماً للوعي البيئي وتعزيزاً لقيم الاستدامة.

وشملت المبادرة فعاليات "فخورين بالإمارات" ما يعزز قيم الانتماء والهوية الوطنية، ويشجع أفراد المجتمع على المشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية.

وتهدف المبادرة إلى إبراز منطقة الشويب والترويج لها كوجهة سياحية مجتمعية، وتسليط الضوء على ما تتمتع به من مقومات طبيعية وتراثية، ومنها سد الشويب والمواقع المفتوحة المحيطة به، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمع المحلي والزوار في أنشطة نوعية تسهم في ترسيخ الارتباط بالمكان وتشجيع أنماط الحياة النشطة والمستدامة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة على تطوير مبادرات نوعية تسهم في تنشيط القرى، وإبراز ما تزخر به من مقومات بيئية وسياحية، ما يعزز حضورها كوجهات مجتمعية جاذبة ويدعم مستهدفات التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة.