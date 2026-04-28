خيرية الشارقة تفرج كربة 100 حالة خلال الربع الأول

الشارقة في 28 أبريل/ وام / ساهم مشروع تفريج الكربة الذي تنفذه جمعية الشارقة الخيرية بدعم متبرعيها في مساعدة 100 حالة خلال الربع الأول من العام الحالي جميعهم من الغارمين المتعسرين في سداد ديون متراكمة وصدرت بحقهم أحكاماً تنفيذية.

وتفتح الجمعية قنوات التعاون المشترك مع الجهات المختصة في المنشآت العقابية والإصلاحية في مختلف إمارات الدولة لتعزيز دورها الإنساني من خلال التعرف على سجلات الذين يقضون عقوبة التعثر في سداد الديون والمتأخرات المالية المستحقة عنهم تجاه أصحاب الحقوق بهدف القيام بالبحث الاجتماعي للوقوف على الحالات الأكثر استحقاقا وتحديد المساعدة التي من شأنها إدخال البهجة إلى نفوسهم.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لخيرية الشارقة إن الجمعية تنفذ برامج تفريج الكربة والتي تحظى بدعم كبير من المتبرعين لما لهذا المشروع من أهداف جليلة مشيرا إلى أن الجمعية ممثلة في لجنة المساعدات وافقت على مساعدة 100 حالة والتكفل بديونها المتعلقة بمتأخرات سكنية وغيرها مما يتعلق بالوضع المعيشي للأسرة وذلك بقيمة مالية بلغت 700 ألف درهم.

وأشار إلى أن الجمعية تنسعى إلى تحقيق تنمية روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية المشتركة في العمل الخيري الإنساني الذي يهدف إلى خدمة المجتمع والرقي به وتحقيق مصالحه.