القمة البرلمانية في الشارقة.. برنامج متكامل لإعداد قيادات شبابية في العمل البرلماني

الشارقة في 28 أبريل/ وام / أعلنت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات عن إطلاق “القمة البرلمانية في الشارقة” البرنامج التطويري المتكامل الذي يهدف إلى تأهيل الشباب الإماراتي للعمل البرلماني وتعزيز مشاركتهم في الحوكمة والحوار العام.

ويستهدف البرنامج الشباب الإماراتي من عمر 18 إلى 24 عاماً ممن لديهم اهتمام حقيقي بالعمل البرلماني والسياسات العامة حيث تمتد القمة لمدة 6 أشهر إعتبارا من مايو إلى نوفمبر 2026 مع إعطاء الأولوية لخريجي شورى شباب الشارقة.

ويعد البرنامج منصة عملية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق الواقعي حيث يتعرّف المشاركون على آليات عمل البرلمانات المحلية والإقليمية والدولية إضافة إلى تطوير مهارات تحليل السياسات وصياغة المقترحات التشريعية بما يسهم في إعداد جيل قادر على فهم وصناعة القرار.

ويتضمن البرنامج مجموعة من المحاور التدريبية التي تشمل القيادة والبروتوكول وآداب العمل البرلماني وإعداد التقارير المهنية إلى جانب تنمية مهارات التحدث أمام الجمهور وفنون المناظرات مما يعزز من ثقة المشاركين وقدرتهم على التأثير.

إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية تتيح للمشاركين الاطلاع المباشر على بيئات العمل المؤسسي وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي وصولاً إلى محاكاة جلسة برلمانية متكاملة يعيش خلالها المشاركون تجربة اتخاذ القرار وصياغة السياسات في بيئة تحاكي الواقع.

وأكد سعادة خالد إبراهيم الناخي مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات أن إطلاق هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على تمكين الشباب وتوسيع آفاق مشاركتهم في الشأن العام مشيراً إلى أن القمة البرلمانية في الشارقة تمثل منصة نوعية لإعداد جيل واعٍ يمتلك أدوات التفكير النقدي وفهم آليات العمل البرلماني بما يعزز من دور الشباب كشركاء فاعلين في صناعة المستقبل.