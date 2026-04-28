علماء روس يبتكرون تقنية لحماية الكبد وترميمه ذاتيا

موسكو في 28 أبريل /وام/ ابتكر علماء جامعة سيتشينوف الطبية بالتعاون مع علماء مؤسسات من علمية روسية، تقنية رائدة لحماية الكبد وترميمه، تعتمد على جسيمات نانوية متوافقة حيويا وجزيئات "microRNA".

ويتمثل العنصر الأساسي في هذه التقنية في الجسيمات النانوية المتوافقة حيويا والمصنوعة من حمض البوليلاكتيك "PLA" وبوليمرات مساعدة؛ حيث تعمل هذه الجسيمات كناقلات لجزيئات "microRNA 200a"، فتحميها من التحلل في الدم وتضمن إطلاقها تدريجيا داخل خلايا الكبد.

وينظم "microRNA 200a" نشاط الجينات المرتبطة بالإجهاد التأكسدي والالتهاب وتلف الأنسجة، وتختل هذه العملية عند الإصابة بأمراض الكبد، ما يسرع من عملية تليفه وقصوره.

وقال بيوتر تيماشوف، مدير المختبر العلمي والعملي بجامعة سيتشينوف، إن العلاج القائم على الحمض النووي الريبوزي الميكروي يسمح باستهداف العديد من النقاط الرئيسية التي تتسبب بالمرض في آن واحد.

واضاف أن هذه الدراسة أكدت التأثير الوقائي لهذه الجزيئات في كل من إصابات الكبد الحادة والمزمنة، وأن هذا النهج لا يقتصر على الحد من مظاهر التغيرات المرضية فقط، بل يحفز عمليات تجديد الأنسجة الطبيعية والفسيولوجية أيضا".

-خلا-