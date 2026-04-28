"ملتقى المؤثرين" ينظم ورش عمل متخصصة لتطوير مهارات صنّاع المحتوى وتعزيز أدواتهم الإبداعية

دبي في 28 أبريل/ وام/ شهد ملتقى المؤثرين، الذي نظمه مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، اليوم في فندق أتلانتس النخلة في دبي بمشاركة أكثر من 1000 صانع محتوى وإعلامي وخبير، عقد عدد من ورش العمل المتخصصة التي تهدف إلى تطوير مهارات صنّاع المحتوى، وتعزيز أدواتهم الإبداعية عبر مختلف المنصات الرقمية.

وشارك في ورش العمل عدد من الخبراء والمتخصصين وصنّاع المحتوى البارزين، الذين قدموا تجاربهم العملية ورؤاهم المهنية، مستعرضين أحدث الأدوات والتقنيات في صناعة المحتوى الرقمي، بما يسهم في تطوير الأداء الإبداعي وتعزيز القدرة على إنتاج محتوى نوعي ومؤثر يواكب تطورات المشهد الرقمي العالمي.

وفي هذا السياق، ناقشت ورشة عمل بعنوان «كيف تستفيد من Google Gemini بصناعة المحتوى؟» التي قدمتها صانعة المحتوى رواء الجلاد، سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم عمل صنّاع المحتوى، كما استعرضت آليات استخدام الأداة في مجالات البحث، وتدقيق المعلومات، وصياغة النصوص، إضافة إلى توليد الصور والفيديوهات.

وقدمت رواء الجلاد مجموعة من المهارات العملية وأفضل الممارسات التي تمكّن المشاركين من تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات Google Gemini وتوظيفها بفاعلية في تطوير مشاريعهم الإبداعية.

وقدم صانع المحتوى هاشم الغيلي، خلال ورشة عمل بعنوان «كيف تنتج محتوى بدون كاميرا؟»، طرحاً مبتكراً لصناعة المحتوى، استعرض فيه آليات إنتاج محتوى متكامل وعالي الجودة دون الحاجة لاستخدام الكاميرا، موضحاً مراحل العمل المختلفة بدءاً من توليد الأفكار وكتابة النصوص، مروراً بتصميم المشاهد وتنفيذ المونتاج، وصولاً إلى النشر، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم كل مرحلة.

وتناولت ورشة عمل بعنوان «خوارزمية يوتيوب: البحث والاكتشاف»، التي قدمها كريم زوين، مسؤول شؤون المبدعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «يوتيوب»، تحليلاً متعمقاً لكيفية تحديد "يوتيوب" للمحتوى الذي يتم عرضه وتوجيهه إلى الجمهور المناسب.

وسلطت الورشة الضوء على الركائز الخوارزمية التي تتحكم في عوامل الظهور، ونمو الجمهور، ومستويات التفاعل، مقدمةً للمشاركين فهماً عملياً يمكنهم من تعزيز وصول محتواهم على المنصة.

كما استعرضت ورشة عمل بعنوان «محتوى ليوتيوب ينافس أفلام هوليوود» تساؤلاً محورياً حول ما الذي يميز فيديو على يوتيوب عن إنتاج سينمائي بمستوى هوليوودي؟، حيث استكشفت الورشة سبل الارتقاء بالمحتوى الرقمي من خلال توظيف السرد البصري السينمائي، واعتماد تقنيات إنتاج أكثر ذكاءً، وتبني أساليب عمل احترافية دون فقدان الأصالة.

وقدمت الورشة نماذج تطبيقية وأمثلة واقعية تمكّن صنّاع المحتوى من إضفاء طابع سينمائي على أعمالهم، مع الحفاظ على سرعة الإنتاج ومرونته بما يتناسب مع طبيعة المنصات الرقمية ومتطلبات الجمهور.

وركزت ورشة عمل بعنوان "مؤثرات الانتقال باحتراف: ورشة مباشرة على CapCut"، التي قدمها صانع المحتوى وليد المصراتي، على أساليب جذب انتباه المشاهد منذ الثواني الأولى من الفيديو.

واستعرضت الورشة كيفية توظيف المؤثرات الخاصة، وتقنيات (Animation)، والفلاتر، وأدوات النصوص، بهدف رفع جودة الإنتاج البصري وإضفاء طابع احترافي على المحتوى.

ويهدف "ملتقى المؤثرين" إلى تمكين صناع المحتوى من خلال تطوير مهاراتهم وخبراتهم العملية والإبداعية لإنتاج محتوى رقمي هادف ليكون صوتاً لتطلعات شعوب المنطقة في مواجهة التحديات، وقادراً على تقديم السردية الوطنية ورسالة مجتمعات المنطقة بمهنية عالية وأكثر تأثيراً وانتشاراً عالمياً.

كما يهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتأكيد دورها كمركز ثقل عالمي يجمع العقول والمبدعين، وتعزيز مكانتها كبيئة آمنة ومستقرة لاقتصاد صناعة المحتوى.