أوروبا تواجه نقصاً في وقود الطائرات مع توقف إمدادات الشرق الأوسط

بروكسل في 28 أبريل /وام/ تواجه أوروبا حدوث خطر نقص في إمدادات وقود الطائرات، بعد توقف شحنات الوقود القادمة من الشرق الأوسط خلال أبريل الجاري، بسبب الحرب مع إيران وتعطل الإمدادات ومسارات الشحن الرئيسية، وذلك قبيل موسم السفر الصيفي الذي يشهد ذروة الطلب.

وأظهرت بيانات، أن واردات أوروبا من وقود الطائرات المحمل من الشرق الأوسط ستتلاشى بالكامل هذا الشهر، في سابقة هي الأولى منذ بدء تسجيل البيانات عام 2017، فيما تراجعت الصادرات المباشرة من المنطقة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وتستهلك الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 1.6 مليون برميل يومياً من وقود الطائرات والكيروسين، بينما لا تنتج المصافي الأوروبية سوى نحو 1.1 مليون برميل يومياً، ما يترك فجوة لا تقل عن 500 ألف برميل يومياً يجب تغطيتها عبر الواردات.

وكانت أوروبا تعتمد بشكل كبير على الشرق الأوسط؛ إذ وفر العام الماضي نحو 60% من واردات وقود الطائرات القادمة من خارج القارة، وفق بيانات شركة "كبلر"، ما يجعل السوق الأوروبية شديدة التأثر بأي اضطرابات مرتبطة بالنزاع الحالي أو إغلاق طرق الشحن الحيوية.

ورغم المخاوف، قللت شركات الطيران والموردون من احتمال حدوث أزمة فورية.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد حذرت في وقت سابق من أن أوروبا قد تبدأ مواجهة نقص فعلي في وقود الطائرات بحلول يونيو، إذا لم تتمكن من تعويض أكثر من نصف الإمدادات المعتادة القادمة من الشرق الأوسط.

في الأثناء، قفزت أسعار وقود الطائرات فوق مستوى 200 دولار للبرميل، فيما لا تزال المخزونات محدودة.