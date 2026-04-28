جلسة نقاشية ضمن "ملتقى المؤثرين": بثّ مقاطع قصيرة مميزة يوسّع انتشار البرامج الحوارية الطويلة والبودكاست

دبي في 28 أبريل/ وام/ ناقشت جلسة "هل الـ Clipping ينجح المحتوى؟"، ضمن فعاليات ملتقى المؤثرين، الذي نظمه مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، اليوم في فندق أتلانتس النخلة في دبي، الصعود الملحوظ لظاهرة "اقتطاع المقاطع القصيرة من حلقات مطوّلة"، ومدى تأثيرها على نجاح المحتوى، وكيفية توظيفها في دعم انتشار البرامج الحوارية والبودكاست.

وقال صانع المحتوى ريان حايك، خلال الجلسة التي أدارتها صانعة المحتوى مها جعفر، إن اختيار مقاطع مميزة من الحلقة بمدد قصيرة وعرضها بعناوين جذابة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة له أثر كبير على توجه الجمهور إلى مشاهدة الحلقة كاملة، منبها على ضرورة أن يبتعد صانع المحتوى في هذه الحالة عن الخداع في العناوين، ليتمكن من بناء ثقة بينه وبين الجمهور.

وحول سبب رواج المقاطع القصيرة أكد حايك أن الجمهور وخصوصا الفئات العمرية الأصغر تتسم بالمتابعة السريعة وتفضل المقاطع المختصرة عن مشاهدة الفيديوهات الطويلة.

وعرض حايك خلال الجلسة بيانات تشمل أرقام المشاهدات على حساباته في المنصات المختلفة والتي تظهر تفوق المقاطع القصيرة في حصد المشاهدات مقارنة بالأخرى الطويلة.

وأضاف أنه يعتمد في مرحلة إعداد المحتوى على اختيار أسئلة قابلة للاقتطاع لاحقاً، بناءً على تحليل سلوك الجمهور وبيانات التفاعل، بما يضمن إنتاج مقاطع قصيرة ذات تأثير مباشر وقابلية عالية للانتشار.

واختتم حايك الجلسة بتقديم نصيحتين لصناع المحتوى، الأولى تتمثل في ضرورة الحفاظ على ثقة الجمهور وعدم اللجوء إلى عناوين مضللة، والثانية هي الإيمان الحقيقي بالمحتوى المنتج، مؤكداً أن نجاح أي عمل لا يُقاس بعدد المشاهدات فقط، بل بقيمة المحتوى وتأثيره، وبمدى اقتناع صانع المحتوى نفسه بما يقدمه.

من جانبها، أشارت مها جعفر إلى أن اختيار المقاطع في البودكاست يخضع للمنهج ذاته، حيث يتم تحديد اللحظات الأكثر تأثيراً أثناء التصوير بناءً على توقع تفاعل الجمهور معها، ما يعزز فرص انتشارها على المنصات المختلفة.