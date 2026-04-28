ضمن جلسة في "ملتقى المؤثرين": الأزمات تضع صناع المحتوى أمام اختبار المصداقية والمسؤولية المجتمعية

دبي في 28 أبريل/ وام/ أكد صناع محتوى أهمية التفاعل مع الأزمات والتوترات بمسؤولية واحترافية، واختيار المحتوى المناسب لنشره خلال الأحداث الطارئة، والتي تشهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات متابعة وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "المنصات تحب الفوضى والأزمات.. كيف تتصرف؟" ضمن "ملتقى المؤثرين" الذي نظمه مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، في فندق "أتلانتس النخلة" في دبي اليوم، تناولت السبل المتاحة أمام صناع المحتوى لتحقيق نمو مستدام دون التفريط بمصداقيتهم أو تجاوز الاعتبارات الأخلاقية.

وشارك في الجلسة كل من صناع المحتوى سيف الذهب وأحمد النشيط وأحمد أبو الرب، وأدارها صانع المحتوى حكمت وهبي، تطرقوا خلالها إلى رؤيتهم لدورهم خلال الأزمات وكيفية تقديم محتوى هادف ينسجم مع احتياجات وتطلعات مجتمعاتهم.

وأشار سيف الذهب إلى أهمية تحقق صانع المحتوى من صحة المعلومة قبل النشر، حرصاً على موضوعيته ومكانته المهنية وثقة متابعيه.

وأكد ضرورة تحلي صانع المحتوى بالفهم الكافي للمستجدات والتعبير عن رأيه، خاصة خلال الأزمات التي تؤثر في معايير النشر ودوافعه.

من جانبه، تحدث أحمد النشيط عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الأزمات، مشدداً على استثمار أدواته للوصول إلى المعلومة الصحيحة.

وقال: "البعض يستثمر أوقات الأزمات لإثارة الجدل، والبعض الآخر ينشر محتوى لطيفاً لا علاقة له بالأزمة، لإخراجهم من حالة التوتر التي يعانونها".

من جانبه قال أحمد أبو الرب إن الأزمات تعزز تفاعل صناع المحتوى مع الاهتمامات والهواجس المجتمعية.

وأضاف: "يجب على صانع المحتوى أن يعرف كيف يتعامل مع التحديات التي يواجهها مجتمعه، وخلال الأزمات لا بد له من اتخاذ موقف".