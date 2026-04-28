رئيس الدولة يستقبل عبد الله السيد الهاشمي ويوجه بتسمية أحد شوارع أبوظبي باسمه

أبوظبي في 28 أبريل/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي عبدالله السيد الهاشمي وعدداً من أفراد عائلته.

وتبادل سموه مع الهاشمي وأفراد عائلته خلال اللقاء الأحاديث الودية..مستذكرين دور الرعيل الأول وإخلاصهم وإسهاماتهم في مسيرة بناء الوطن..وأهداه سموه مجموعة من الصور التي توثق أهم المحطات في مسيرته الوطنية بجانب أبرز المناسبات التي جمعته مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".. وقال صاحب السمو رئيس الدولة : " نعبر من خلال هذه المبادرة الرمزية عن تقديرنا واعتزازنا بعطائك وتفانيك في خدمة وطنك..ونسأل الله تعالى أن يبارك في عمرك ويديم عليك الصحة والعافية".

وأكد سموه أن تعزيز قيم الوفاء والعرفان يعد نهجاً أصيلاً في دولة الإمارات لضمان استمرارية العطاء لدى الأجيال وبناء مجتمع مترابط ومتمسك بأصالته وهويته الوطنية.

كما وجه صاحب السمو رئيس الدولة بتسمية أحد شوارع أبوظبي باسم معالي عبدالله السيد الهاشمي الذي يعد من الرعيل الأول الذين رافقوا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وله بصمات بارزة في مسيرة دولة الإمارات.. وذلك تكريماً لهذه المسيرة ووفاءً لقيم العطاء والإخلاص والتفاني التي يكرسها أبناء الإمارات جيلاً بعد جيل.

من جانبه أعرب معالي عبد الله السيد الهاشمي عن بالغ شكره وتقديره لمبادرة سموه..سائلاً المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات تقدمها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة

حضر المجلس..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مؤسسة زايد الخير والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين والضيوف.