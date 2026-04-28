جلسة ضمن "ملتقى المؤثرين" تناقش دور المسارات الشخصية لصناع المحتوى في قصص النجاح

دبي في 28 أبريل/ وام/ تناولت جلسة بعنوان "ABtalks بين التحدي والنجاح.. قصص نساء مؤثرات"، ضمن "ملتقى المؤثرين" الذي نظمه مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، اليوم في فندق أتلانتس النخلة في دبي، بمشاركة أكثر من 1000 صانع محتوى وإعلامي وخبير، مسار نجاح المرأة في صناعة المحتوى الرقمي، والتحديات التي واجهتها في بناء حضورها على وسائل التواصل الاجتماعي في عالم سريع التغير، ودور المسارات الشخصية في قصص النجاح، وأدار الجلسة صانع المحتوى أنس بوخش، وتحدثت فيها صانعتا المحتوى نور ستارز وسارة الورع.

وقالت صانعتا المحتوى إن التحديات في حد ذاتها شيء جيد ومحرّك للنمو، وأثبتت الإمارات متانة استثنائية وأماناً مستقراً على الصعيدين الاستراتيجي والاقتصادي.

وأكدت نور ستارز أن نشاطها التجاري لم يتأثر البتة، وأرجعت ذلك إلى صلابة البنية التحتية للدولة، والدعم الواضح الذي قدمته للأعمال وكافة العلامات التجارية، حتى الكبرى منها، وأن الإمارات دولة أمان بامتياز.

من جهتها، أكدت سارة الورع أن نشاطها لم يتأثر بأي شكل من الأشكال، مشيرةً إلى أن الحياة اليومية في دبي استمرت بصورتها المعتادة.

وعن آليات مواجهة التحديات أكدت نور أن الشركات في جوهرها فريق واستراتيجية، وأن الشركة القوية في أي أزمة من أي نوع لابد أن يكون لديها خطة بديلة جاهزة.

ولفتت إلى أن التحديات فرصة لتحقيق النجاح لمن يحسن قراءتها ويتعامل معها بعقلانية، مؤكدةً أنها كانت في عداد من اختاروا التمسك باستثماراتهم والشراء لا البيع، مستفيدةً من الدرس الذي علّمته جائحة كوفيد لكثيرين.

وشددت على أن الاستمرارية والنجاح يستلزمان الهدوء وتلقي المعلومات من مصادر موثوقة، محذّرةً من خطورة بناء القرارات التجارية أو الشخصية على أخبار مغلوطة أو مضخّمة.

وعلى الصعيد الإنساني، قالت نور إنها تعلّمت في الفترة الأخيرة تقدير أشياء كثيرة لم تكن تمنحها حقها من الاهتمام، مؤكدةً أن الوطن مثل الوالد، يمنحك شعوراً بالأمان لا تجده في أي مكان آخر، وأن مشاهدة قيادة الدولة حاضرةً وسط الناس في تلك الفترة كانت مصدر طمأنينة حقيقية.

وأكدت سارة أن الثقة في المكان الذي نعيش فيه وتقدير ما يوفّره ليسا موجودَين في كل بلدان العالم، وأن هذا الشعور بالأمان والوضوح هو ما منحها ثباتاً في مسارها المهني والشخصي.

وختمت بأن أبرز ما خرجت به من هذه التجربة هو إدراك القيمة الحقيقية للتواصل الإنساني الأصيل.