"دار الوثائق" في الشارقة تنظم برنامجًا لفرز وإتلاف الوثائق

الشارقة في 28 أبريل/ وام/ نظّمت دار الوثائق في إمارة الشارقة بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "فرز وإتلاف الوثائق" في مقر مجمع القرآن الكريم .

وتناول البرنامج محورين رئيسيين ركّز الأول على منهجيات فرز الوثائق بدءًا من تحديد الأهداف ومراحل الفرز ومتطلباته وصولًا إلى مخرجات الفرز الآلي ودورها في رفع كفاءة الأداء فيما استعرض المحور الثاني آليات إتلاف الوثائق وفق الأطر التنظيمية والمنهجيات العلمية المعتمدة بما يضمن سلامة الإجراءات ودقة التنفيذ ويحافظ على سرية المعلومات.

كما تضمّن البرنامج جانبًا تطبيقيًا من خلال تمارين عملية أسهمت في ترسيخ المفاهيم النظرية ورفع جاهزية المشاركين لتطبيق إجراءات الفرز والإتلاف بكفاءة وفاعلية في بيئات العمل الحكومية.

وأكدت علياء السلمان نائب مدير إدارة الوثائق، أن تنظيم البرنامج يأتي في إطار تعاون تكاملي مع دائرة الموارد البشرية في الشارقة، وذلك انطلاقاً من حرص دار الوثائق على تمكين الجهات الحكومية من تبنّي أفضل الممارسات وتوحيد الإجراءات وفق الأنظمة المعتمدة بما يسهم في رفع جودة الأداء المؤسسي وتعزيز مستوى الامتثال.