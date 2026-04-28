350 مباراة في بطولة أبوظبي لهواة الشطرنج الكلاسيك

أبوظبي في 28 أبريل/وام/أعلن نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، إقامة 350 مباراة في بطولة أبوظبي للكلاسيك بفئة الهواة في نسختها الـ 38، على مدار 4 أيام من 29 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل، بمقره في أبوظبي بمشاركة 100 لاعب من الجنسين يمثلون أندية الإمارات، و17 جنسية من المقيمين داخل الدولة.

ونوه النادي إلى إدارة المنافسات من طاقم تحكيمي مواطن تلقوا دورة متقدمة في تحكيم الشطرنج بالنادي مؤخرا، والتي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، في إطار الاستعداد لاستضافة أولمبياد الشطرنج العالمي - أبوظبي 2028، ضمن جهود إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية.

وأوضح سعيد أحمد الخوري، المدير التنفيذي للنادي، اكتمال عملية التسجيل للمشاركين، واعتماد القوائم المشاركة من الفئات العمرية كافة، وتجهيز الصالة الملحقة بالنادي لاستضافة المنافسات، نظرا لأهمية البطولة في تمكين اللاعبين واللاعبات بفئة الهواة، من معايشة تجربة تنافسية مميزة تسهم في تطوير مهاراتهم، والارتقاء بقدراتهم الذهنية.