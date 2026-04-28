"الفجيرة للموارد الطبيعية" تشارك في "اصنع في الإمارات"

الفجيرة في 28 ابريل /وام / تشارك مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في منتدى "اصنع في الإمارات" في دورته الخامسة .

وأكد سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة، أن مشاركة المؤسسة تأتي ضمن توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى إبراز المقومات التنافسية التي تمتلكها الإمارة في قطاع الموارد الطبيعية، ودورها الحيوي في دعم سلاسل القيمة الصناعية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وأوضح أن مشاركة المؤسسة ستكون ضمن منصة حكومة الفجيرة، بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية وشركات من القطاع الخاص، بما يعكس تكامل الأدوار لتعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة.

وستتمحور المشاركة حول استعراض أبرز فرص الاستثمار التعديني في إمارة الفجيرة، وتسليط الضوء على التحولات النوعية التي شهدها هذا القطاع.

وستعرض المؤسسة مجموعة من العينات الصخرية التي تزخر بها إمارة الفجيرة، إلى جانب المنتجات الصناعية التي تم تصنيعها منها، بهدف إبراز القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتعزيز الوعي بأهمية توطين الصناعات المرتبطة بها، ودعم الإنتاج المحلي.

وستسلط المؤسسة الضوء على جهودها في تسهيل الإجراءات للمستثمرين، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل الدراسات والبحوث الجيولوجية للمناطق الصناعية، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية، بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز نمو القطاع.