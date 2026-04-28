اكتمال عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الوطن لكرة اليد

دبي في 28 أبريل/ وام/ انطلقت اليوم منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس الوطن لكرة اليد (رجال)، بإقامة 3 مباريات في الدور التمهيدي.

وشهدت المواجهات فوز النصر على مليحة بنتيجة 34-23، خلال المباراة التي أقيمت في صالة نادي الشارقة.

كما فاز الذيد على الوصل بنتيجة 30-23 في صالة النهدة بنادي شباب الأهلي.

وفاز شباب الأهلي على دبا الحصن بنتيجة 34-25، في صالة نادي مليحة.

وتأهل النصر إلى الدور نصف النهائي ليواجه الشارقة المتأهل مباشرة إلى نصف النهائي كونه ( حامل اللقب)، فيما يلتقي الذيد مع شباب الأهلي، وذلك يوم الجمعة المقبل.

وتقام مباريات البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة على ملاعب محايدة، بمشاركة 7 فرق.

وطبقا لقواعد البطولة يشارك الفريق المتوج باللقب في بطولة الأندية الخليجية لكرة اليد.