النصر يفوز على شباب الأهلي ويتوج بطلاً لكأس الإمارات لكرة السلة

دبي في 28 أبريل/وام/ تُوّج فريق النصر بطلاً لكأس الإمارات لكرة السلة للموسم الرياضي 2025 -2026، للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه على شباب الأهلي بنتيجة 83-81، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، في ختام ثالث بطولات الموسم المحلي لفئة الرجال.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، مع تبادل التقدم خلال فتراتها، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 46-46. وفي الشوط الثاني، حاول شباب الأهلي فرض أفضليته وتوسيع الفارق، إلا أن النصر نجح في العودة وحسم المواجهة بفارق سلة قبل 5 ثوانٍ من النهاية.

وعقب نهاية اللقاء، قام سعادة عبد اللطيف ناصر الفردان رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وناديي النصر وشباب الأهلي، بتتويج فريق النصر بكأس البطولة والميداليات الذهبية.

يذكر أن شباب الأهلي قد توج بلقبي كأس الاتحاد والدوري هذا الموسم، وفاز النصر بكأس الإمارات، مع تبقي بطولة رابعة في الموسم وهي كأس نائب رئيس الدولة.

وأكد الفردان، أن نهائي كأس الإمارات عكس التطور الملحوظ في مستوى اللعبة، مشيداً بالأداء الفني المميز الذي قدمه الفريقان، مؤكداً أن ما شهدته المباراة يعكس السير في الاتجاه الصحيح نحو مزيد من التقدم.

وهنأ الفردان نادي النصر بالتتويج، متمنياً حظاً أوفر لشباب الأهلي، مشيراً إلى أهمية المرحلة المقبلة التي تتضمن مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الخليجية، إلى جانب الاستحقاقات المحلية القادمة.

وأوضح سالم بن علي، عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية والمشرف العام على قطاع كرة السلة، أن اللقب جاء نتيجة عمل جماعي متكامل ودعم متواصل من إدارة النادي، موجهاً الشكر إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، وسعادة المهندس مروان بن غليطة رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، على دورهم في دعم الفريق.

وأشار إلى أن الوصول إلى النهائي الثالث والتتويج باللقب أمام منافس قوي يعكس تطور الفريق وقدرته على المنافسة، في ظل الاستقرار والعمل وفق خطة استراتيجية واضحة.

وأعرب حسام الوكيل، مدرب النصر، عن سعادته بالتتويج، مؤكداً أن البطولة كانت صعبة وذات قيمة كبيرة، خاصة مع قوة المنافس، لافتاً إلى أن الفريق نجح في الحفاظ على اللقب للعام الثالث توالياً، في إنجاز يعكس العمل المتواصل وثقة الإدارة.

من جانبه، أكد صالح سلطان، قائد النصر، أن التتويج جاء بعد جهد كبير من جميع عناصر الفريق، مشيداً بالمستوى القوي الذي قدمه شباب الأهلي، ومثمناً دور الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في تحقيق هذا الإنجاز.