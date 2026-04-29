الكشف عن شعار ومحاور بينالي الشارقة الـ17

الشارقة في 29 أبريل/وام/ كشفت "مؤسسة الشارقة للفنون" عن شعار ومحاور الدورة السابعة عشرة من دورة " بينالي الشارقة" التي تقام خلال الفترة من 21 يناير إلى 13 يونيو 2027، بمشاركة 109 فنانين وفنانات من مختلف أنحاء العالم.

تنظم الدورة تحت عنوان «أجيجٌ فيما تبقّى» وتستكشف ثيمتها تحولات الفن المعاصر عبر النظر في الحاضر بوصفه امتداداً لتحولات تاريخية وثقافية ما تزال آثارها فاعلة في تشكيل الواقع.

ويجمع البينالي بين مقاربتين تقييميتين لكل من القيّمتين أنجيلا هاروتيونيان وباولا ناسيمنتو، في إطار حوار فني يتناول قضايا الذاكرة والتاريخ والتحول، من خلال أعمال فنية تستعرض تجارب متعددة في مواجهة التحديات المعاصرة.

تتناول المقاربة الأولى إعادة قراءة تحولات الحداثة في سياقاتها المختلفة، فيما تركز المقاربة الثانية على استكشاف تأثيرات التحولات الاجتماعية والثقافية، بما في ذلك ما يعرف بـ«العنف البطيء»، وانعكاساته على الفضاءات المادية وغير المادية.

تقام فعاليات البينالي في عدد من المواقع بإمارة الشارقة حيث يقدم الفنانون المشاركون أعمالاً تعكس تنوع الرؤى والتجارب الفنية، وتسهم في طرح قراءات جديدة للواقع المعاصر.

ويواصل بينالي الشارقة، من خلال هذه الدورة، ترسيخ مكانته منصة عالمية للفنون، تسهم في تعزيز الحوار الثقافي وتبادل الخبرات، وتقديم تجارب فنية تسلط الضوء على قضايا إنسانية وثقافية معاصرة.