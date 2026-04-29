بلدية رأس الخيمة تطلق "برنامج إعداد المهندس المواطن"

رأس الخيمة في 29 أبريل / وام / أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة مبادرة تحت اسم "برنامج إعداد المهندس المواطن" بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتهيئتها للاندماج الفعّال في سوق العمل الهندسي وفق أعلى المعايير المهنية المعتمدة في خطوة استراتيجية تعكس التزامها بتعزيز التوطين في القطاع الهندسي.

تأتي هذه المبادرة استجابة مباشرة لمتطلبات سوق العمل في الإمارة وتستهدف المهندسين المواطنين حديثي التخرج ممن لم يستكملوا سنوات الخبرة اللازمة لمزاولة المهنة، من خلال إتاحة فرص تأهيل مهني داخل المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المعتمدة، بما يسهم في تزويدهم بالخبرات التطبيقية وتعزيز جاهزيتهم المهنية.