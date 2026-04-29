وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: الضيافة الإماراتية ركيزة رئيسية لاستدامة نمو القطاع السياحي

أبوظبي في 29 أبريل /وام/ أكد سعادة سعود عبدالعزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن الضيافة الإماراتية تمثل أحد أبرز محركات النجاح المستدام لقطاع السياحة في الإمارة، بما تجسده من قيم أصيلة تعكس الهوية الوطنية وروح الترحيب والانفتاح.

وقال الحوسني في تصريحات له إن فريق دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أظهر التزاماً راسخاً مدفوعاً بالفخر والمسؤولية في تقديم الدعم اليومي للزوار وتلبية احتياجاتهم لا سيما في الأوقات التي تتطلب أعلى درجات المساندة والرعاية.

وأضاف أن أبوظبي تواصل بالتوازي مع مسيرتها نحو المستقبل ترسيخ هذه القيم من خلال نهج ثابت يعكس أصالة رؤيتها وثقتها ويعزز مكانتها وجهة عالمية رائدة.

وأشار إلى أن أبوظبي تؤكد مكانتها وجهة مفتوحة ومرحبة بالجميع تواصل تقديم تجارب ثقافية وسياحية نوعية تعد من بين الأرقى عالمياً مدعومة بمشاريع ومبادرات وتجارب جديدة مرتقبة تسهم في إثراء المشهد السياحي والثقافي في الإمارة.