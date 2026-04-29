قضاء الشارقة وجامعة خورفكان تبحثان تعزيز التعاون

الشارقة في 29 أبريل/وام/ بحثت دائرة القضاء في الشارقة وجامعة خورفكان خلال اجتماع تنسيقي اليوم سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم العمل القضائي وتطوير المنظومة التعليمية.

وناقش الجانبان آفاق الشراكة لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية وتبادل الخبرات العلمية والعملية إلى جانب التعاون في مجالات البحث العلمي بما يعزز كفاءة العمل القضائي ويرفد سوق العمل بكفاءات قانونية مؤهلة قادرة على دعم مسيرة العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وأكدا أهمية تكامل الأدوار بين الجهات القضائية والمؤسسات الأكاديمية بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة واتفقا على مواصلة التنسيق وتفعيل أطر التعاون المشترك من خلال خطط عمل مستقبلية تعزز الشراكة المؤسسية.

حضر الاجتماع سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء والدكتور سيف النقبي نائب مدير جامعة خورفكان لشؤون المجتمع إلى جانب عدد من القضاة .